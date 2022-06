Liban: le patriarche maronite appelle à l'expulsion des réfugiés palestiniens

"Le peuple palestinien n'a pas été créé pour vivre dans un camp, mais plutôt dans une société"

Le patriarche maronite libanais Bechara Boutros al-Rahi a appelé à l'expulsion des réfugiés palestiniens avec l'aide de la communauté internationale, soulignant que le Liban doit tenir compte de ses propres intérêts nationaux.

"Nous sommes avec vous, chers frères, et nous appelons la communauté internationale à soulager le Liban, épuisé économiquement et vivant dans la difficulté, en trouvant une solution finale à la présence des réfugiés palestiniens et des déplacés syriens sur le sol libanais", a déclaré al-Rahi.

"Les sentiments humains et fraternels que nous avons pour ces deux peuples frères ne nient pas la pensée nationaliste dans l'intérêt du Liban", a ajouté le patriarche.

"On ne peut accepter que de nombreuses parties, notamment au niveau international, considèrent les réfugiés et les personnes déplacées comme une réalité qui doit être adaptée jusqu'à l'intégration, l'installation et la naturalisation," a-t-il ajouté.

Le patriarche a appelé le gouvernement libanais à tenir des pourparlers à ce sujet avec l'Autorité palestinienne, la Ligue arabe, les Nations unies et d'autres grands pays sur la réinstallation des réfugiés dans des pays "capables de les accueillir et d'assurer des conditions de vie humaine dignes."

"Le peuple palestinien n'a pas été créé pour vivre dans un camp, mais plutôt dans une société qui lui offre logement, éducation, travail et bien-être", a déclaré al-Rahi.

Le patriarche a également appelé les déplacés syriens au Liban à retourner dans leur pays.

Le mouvement terroriste du Hamas à Gaza a exprimé son indignation face aux déclarations d'al-Rahi lundi, déclarant qu'elles "ne reflètent pas la profondeur de la relation solide qui unit les forces politiques nationales et populaires libanaises et palestiniennes".