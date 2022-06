L'aéroport de Damas va rouvrir, près de deux semaines après un raid attribué à Israël

Le 10 juin dernier, des frappes avaient endommagé des bâtiments et mis les pistes d'atterrissage hors-service

Près de deux semaines après la fermeture de l'aéroport international de Damas, fortement endommagé par une frappe aérienne attribuée à Israël, le ministère syrien des Transports a annoncé sa réouverture jeudi.

Les travaux de réparation des pistes et des équipements endommagés lors de la frappe aérienne du 10 juin sont terminés et les décollages et atterrissages reprendront jeudi, a indiqué mercredi le ministère.

Des frappes avaient visé l'aéroport situé dans le sud de la capitale syrienne, endommageant les bâtiments et mettant les pistes d'atterrissage hors-service.

Le lendemain, le ministère syrien des Transports avait affirmé que les pistes d'atterrissage de l'aéroport avaient été "gravement" endommagées lors du raid.

Ce n'est pas la première fois que l'aéroport de Damas est ciblé par des frappes attribuées à Israël, mais la suspension des vols est un fait rare.

D'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une piste d'atterrissage avait été endommagée et mise hors-service en 2021 après un raid israélien visant des dépôts appartenant aux milices pro-iraniennes près de l'aéroport.

D'après l'ONG, l'attaque du 10 juin a touché la seule piste encore en service de l'aéroport, ainsi que plusieurs bâtiments adjacents.

Israël commente très rarement chacun de ses raids en Syrie, mais reconnaît y avoir mené des centaines de frappes aériennes depuis le début de la guerre chez son voisin en 2011, afin de contrecarrer le transit d’armes depuis Téhéran vers son mandataire terroriste au Liban, le Hezbollah.