La Turquie et l'Arabie saoudite ouvrent une "nouvelle ère" après l'affaire Khashoggi

Les deux pays ont discuté de la possibilité de développer et de diversifier les échanges dans divers domaines

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a été reçu mercredi à Ankara pour sa première visite officielle en Turquie, ouvrant une "nouvelle ère" dans les relations turco-saoudiennes, empoisonnées par l'assassinat fin 2018 à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi.

Au terme de la visite express du prince héritier, les deux pays ont souligné dans un communiqué commun leur "détermination à entamer une nouvelle ère de coopération dans leurs relations bilatérales".

Les deux parties ont également discuté de la possibilité de développer et de diversifier les échanges et de stimuler les investissements et les partenariats dans divers domaines. Les pourparlers se sont déroulés dans une atmosphère de "sincérité et de fraternité incarnant la profondeur des excellentes relations entre les deux pays", selon le communiqué.

Les deux Etats n'ont cependant annoncé la signature d'aucun accord.

Accueilli personnellement mercredi par M. Erdogan au palais présidentiel, avec parade équestre et garde d'honneur, Mohammed ben Salmane, dit "MBS", effectue un retour en force sur la scène internationale.

Le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, fils du roi Salmane, avait été largement isolé après l'assassinat en octobre 2018 de Jamal Khashoggi, tué et démembré dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul où il était venu chercher des documents nécessaires à son mariage avec sa fiancée turque.

A l'époque, le président turc avait accusé les "plus hauts niveaux du gouvernement saoudien" d'avoir commandité l'assassinat.

Mais à moins d'un an de l'élection présidentielle prévue pour la mi-juin 2023, le président Erdogan, en quête d'investissements et de flux touristiques, multiplie les initiatives pour normaliser les relations avec plusieurs puissances régionales - l'Arabie saoudite mais aussi Israël et les Emirats arabes unis.