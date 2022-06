L'organisation UN watch révèle que des enseignants de l'UNRWA appellent au meurtre de Juifs

L'organisation appelle les principaux bailleurs de fonds de l'UNRWA à ne pas payer ces enseignants

Selon un rapport publié jeudi par l'organisation internationale des droits de l'homme UN Watch, une vingtaine d'incidents où des enseignants de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens) incitent à la violence et à l'antisémitisme sur les réseaux sociaux ont été répertoriés.

L'organisation demande notamment la fin du versement de salaires à une centaine d'enseignants de l'UNRWA en Judée-Samarie, au Liban et en Jordanie qui incitent au meurtre de Juifs. Selon elle, ils violent les règles de l'Agence, qui se targue de promouvoir la tolérance et de prévenir la discrimination, le racisme et l'antisémitisme.

Ces derniers mois, UN Watch a révélé dans une série de rapports que plus de 120 éducateurs et membres du personnel de l'UNRWA incitaient à l'antisémitisme sur les réseaux sociaux.

UN Watch est une organisation de défense des droits de l'homme opérant à Genève et supervisant les activités de l'ONU.

Le nouveau rapport a été soumis au ministre des Affaires étrangères de l'UE, Joseph Burrell, et à l'ambassadrice de l'UE auprès de l'UE, Linda Thomas-Greenfield, dont les gouvernements sont parmi les principaux bailleurs de fonds de l'agence.

Dans le rapport, l'organisation appelle les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne - à veiller à ce qu'aucun des 1,2 milliard de dollars alloués à l'agence ne finance des enseignants qui incitent à la haine.