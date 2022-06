"Nous ne resterons pas à l'écart lorsqu'on tente de nuire aux Israéliens en Israël et dans le monde" (Yaïr Lapid à Ankara)

Les deux hommes ont abordé la récente coopération en matière de sécurité entre les deux pays

Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid et son homologue turc Mevlüt Çavuşoğlu ont tenu jeudi une allocution conjointe à Ankara devant la presse dans le cadre de la visite du ministre israélien dans la capitale turque.

Dans leur déclaration, les deux hommes ont fait référence aux multiples avertissements destinés aux voyageurs israéliens concernant la ville d'Istanbul, alors que l'Iran tente de mener depuis plusieurs semaines des attaques contre des cibles israéliennes.

"Les renseignements ne laissent planer aucun doute, il y a ici une tentative d'assassinat de touristes innocents et aucun pays ne devrait tolérer le terrorisme sur son sol", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères.

"Israël ne restera pas à l'écart lorsqu'il y a des efforts pour nuire aux citoyens israéliens en Israël et dans le monde, nous devons rétablir le calme afin que nous puissions continuer à voyager vers la Turquie", a-t-il affirmé.

"La Turquie est la destination numéro un des touristes israéliens et nous espérons qu'ils pourront revenir dans le pays dans un proche avenir", a-t-il ajouté.

"Ces dernières semaines, la vie de citoyens israéliens a été sauvée grâce à la coopération sécuritaire et politique entre Israël et la Turquie. Ces efforts se poursuivent et l'Iran est derrière ces tentatives", a martelé le ministre.

"Travailler devant vous et avec vous est un plaisir et aussi un catalyseur pour améliorer nos relations. Je vous remercie, vous et votre personnel, pour l'hospitalité, et je regrette seulement que les circonstances ne me permettent pas de rester un peu plus longtemps", a conclu le ministre des Affaires étrangères.

M. Lapid retourne en Israël ce jeudi soir après avoir quitté l'aéroport Ben Gurion vers midi.