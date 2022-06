Mort du militant palestinien Nizar Banat: Amnesty accuse l'AP de protéger des hommes d'affaires dans la cadre du procès

L'Autorité palestinienne met en place un "écran de fumée", dénonce l'organisation

Amnesty International a déclaré vendredi que l'Autorité palestinienne n'a pas tenu ses forces de sécurité pour responsables de la mort d'un militant en garde à vue il y a un an.

La famille de Nizar Banat, un militant et critique de l'Autorité palestinienne, a affirmé que les forces de sécurité ont fait irruption dans sa résidence en pleine nuit et l'ont frappé à coups de matraque.

Sa mort a déclenché des semaines de manifestations contre l'Autorité palestinienne.

Les autorités palestiniennes ont arrêté 14 officiers l'été dernier et les jugent actuellement devant un tribunal militaire, mais n'ont pris aucune mesure contre les hauts responsables.

Amnesty a indiqué que les 14 officiers ont bénéficié d'un "congé" de détention allant du 21 juin au 2 juillet.

"Le procès militaire entaché d'irrégularités de 14 agents de sécurité de rang inférieur n'apportera pas la justice", a déploré Heba Morayef, directrice régionale d'Amnesty pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

"Il doit y avoir un procès civil conforme aux normes internationales, et non pas un simple écran de fumée destiné à protéger ceux qui sont plus haut placés", a-t-elle ajouté.

Trois responsables palestiniens ont décliné toute demande de commentaire sur la déclaration d'Amnesty.