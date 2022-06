L'Iran promet de poursuivre son développement nucléaire jusqu'à ce que l'Occident mette fin à son "comportement illégal"

J. Borrell a annoncé la prochaine reprise des négociations sur le nucléaire à Vienne

Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien s'est engagé samedi à poursuivre le développement nucléaire jusqu'à ce que l'Occident mette fin à son "comportement illégal", a rapporté l'agence de presse Reuters, citant les médias d'État iraniens.

"Les actions de représailles de l'Iran dans le secteur nucléaire ne sont que des réponses légales et rationnelles à l'unilatéralisme américain et à l'inaction européenne, et elles se poursuivront tant que les pratiques illégales de l'Occident ne changeront pas", a déclaré Ali Shamkhani lors d'une réunion avec le haut diplomate européen Josep Borrell.

Il a ajouté que l'Iran rejetterait tout accord qui n'inclurait pas des garanties des États-Unis et de l'Europe, ou qui n'apporterait pas d'avantages économiques à la République islamique.

Dans un tweet, Josep Borrell a indiqué que lui et Ali Shamkhani avaient eu une "réunion importante" visant à remettre l'accord sur le nucléaire "sur la bonne voie", sans donner plus de détails.

Le diplomate européen a rencontré Ali Shamkhani lors de sa visite à Téhéran ce samedi, dans le cadre des efforts visant à relancer les pourparlers nucléaires bloqués.

Les pourparlers sur la relance de l'accord sur le nucléaire iranien, bloqués depuis trois mois, devraient reprendre dans quelques jours , a déclaré Josep Borrell plus tôt samedi.