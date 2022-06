Iran: cyberattaque contre une entreprise phare du secteur industriel

Cette entreprise détient le monopole de la production d'acier en Iran

L'une des principales entreprises sidérurgiques iraniennes a indiqué lundi qu'elle avait été contrainte d'arrêter sa production après avoir été touchée par une cyberattaque, marquant apparemment l'une des plus grandes attaques récentes de ce type contre le secteur industriel stratégique du pays.

L'entreprise publique Khuzestan Steel Company a déclaré que les experts avaient déterminé que l'usine devait arrêter ses opérations jusqu'à nouvel ordre "en raison de problèmes techniques" à la suite de "cyberattaques". Le site web de la société était en panne lundi.

Le PDG de la société, Amin Ebrahimi, a affirmé que Khuzestan Steel avait réussi à contrecarrer la cyberattaque et à prévenir les dommages structurels aux lignes de production susceptibles d'affecter les chaînes d'approvisionnement et les clients.

"Nous avons heureusement réagi à temps et l'attaque a échoué", a affirmé le PDG, cité par l'agence de presse semi-officielle Mehr, ajoutant qu'il s'attendait à ce que le site Internet de l'entreprise soit restauré et que tout revienne à la "normale" d'ici la fin de la journée.

La chaîne d'information locale Jamaran a rapporté que l'attaque avait échoué parce que l'usine n'était pas opérationnelle à ce moment-là en raison d'une panne d'électricité.

Khuzestan Steel Company, basée à Ahvaz dans la province riche en pétrole du sud-ouest du Khuzestan, détient le monopole de la production d'acier en Iran avec deux autres grandes entreprises publiques.

Le gouvernement considère l'acier comme un secteur crucial. L'Iran est le premier producteur d'acier au Moyen-Orient et parmi les 10 premiers au monde, selon la World Steel Association. Ses mines de minerai de fer fournissent des matières premières pour la production nationale et sont exportées vers des dizaines de pays, dont l'Italie, la Chine et les Émirats arabes unis.

L'entreprise n'a imputé l'agression à aucun groupe spécifique, mais celle-ci ne constitue que le dernier exemple des attaques visant les services du pays ces dernières semaines. Lors d'un incident majeur l'année dernière, une cyberattaque contre la distribution de carburant en Iran a paralysé les stations-service à travers le pays, entraînant de longues files d'automobilistes en colère.

Gares iraniennes frappées par de faux messages de retard, caméras de surveillance du pays piratées, sites web gérés par l'État perturbés ou bien images ayant fuité montrant des abus dans la tristement célèbre prison d'Evin font partie des autres cyberattaques recensées dans le pays ces dernières années.

La récurrence des cyberattaques en Iran est considérée par de nombreux experts comme l'une des multiples facettes de la guerre de l'ombre que livre Israël à la République islamique, dans le but de ralentir ses avancées nucléaires et affaiblir ses dirigeants.