Cisjordanie: arrestation de 10 Palestiniens recherchés pour activités terroristes

Les soldats ont été la cible de jets de pierres et de cocktails Molotov

L’armée israélienne, le service de sécurité intérieure du Shin Bet et la police des frontières ont effectué de nouveaux raids antiterroristes en Cisjordanie dans la nuit de lundi à mardi.

Les opérations ont notamment eu lieu dans les villages de Halhul, Doha, Silat al-Khartiya, Adik, Abu Dis et al-Yamun.

Des armes ont également été saisies dans la ville de Hébron, où les forces israéliennes ont été la cible de jets de pierres. Les soldats ont riposté en dispersant les manifestants.

Au cours d'opérations à Kfar Jaba, dans la zone de la brigade territoriale de Menashe, les forces israéliennes ont tiré sur des émeutiers après avoir été visées par des cocktails Molotov.

Aucune victime n'est à déplorer parmi les soldats.

Au total, 10 Palestiniens recherchés pour activités terroristes ont été arrêtés et remis aux services du Shin Bet.

Depuis fin mars, les forces israéliennes mènent des raids quotidiens dans la région, dans le cadre de la vaste opération "Briser la vague" décidée par le gouvernement à la suite d’une série d'attaques terroristes perpétrées par des Palestiniens et des Arabes israéliens en Israël et en Cisjordanie qui ont coûté la vie à 19 Israéliens en mars et avril derniers.