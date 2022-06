Israël baisse le niveau d'alerte pour les voyages en Turquie

Les voyages non essentiels restent déconseillés

Le Conseil de sécurité nationale a décidé de réduire le niveau d'alerte pour les voyages à Istanbul du niveau 4 au niveau 3 alors que le nombre de menaces contre les Israéliens dans la capitale turque est en baisse.

"Nous évaluons actuellement le niveau de la menace comme étant inférieur à celui que nous avons identifié ces dernières semaines et nous abaissons le niveau d'alerte de 4 à 3. Nous ne retirons pas du tout l'avertissement de voyage, mais nous revenons à la situation dans laquelle il se trouvait il y a encore quelques semaines", a déclaré le chef de la division du renseignement du Conseil national de sécurité, Yossi Adler.

"Les Turcs ont mené de nombreuses opérations, dont certaines ont été menées conjointement avec nous. Ils ont procédé à une série d'arrestations et parmi les détenus il y a aussi des citoyens locaux et nous connaissons bien le système iranien qui utilise aussi les infrastructures locales", a-t-il affirmé.

M. Adler a souligné que la coopération avec les Turcs se poursuivra "pour empêcher le développement d'une future menace potentielle".

Le Premier ministre Naftali Bennett a remercié les forces de sécurité israéliennes et turques, "qui ont mené des opérations ces derniers mois, et plus encore ces dernières semaines, pour déjouer les tentatives de nuire à des Israéliens à Istanbul et en Turquie".

"Nos opérations ont été couronnées de succès et ont permis de sauver des vies. Nous allons progressivement revenir à la routine. J'appelle les Israéliens à rester vigilants. Je remercie tout particulièrement le président Erdogan et son peuple pour leur coopération dans la prévention des atteintes aux Israéliens en Turquie", a-t-il conclu.