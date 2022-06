Israël: Benny Gantz déclare que l'Iran et le Hezbollah ont tenté de mener une cyberattaque contre la FINUL

La FINUL n'a fait aucun commentaire sur l'incident

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré mercredi que l'Iran et le groupe terroriste libanais Hezbollah, avaient récemment tenté de mener une cyberattaque contre la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban) afin d'obtenir des informations sur ses activités dans la région.

"Le leader du terrorisme mondial est l'Iran. Cela vaut également pour le cyberterrorisme", a affirmé Benny Gantz lors de la conférence Cyber Week à Tel-Aviv.

"L'Iran opère via des mandataires tels que le Hezbollah dans tous les domaines - y compris le cyber. Aujourd'hui, je peux révéler les récentes activités malveillantes menées par les institutions de sécurité iraniennes en coopération avec le Hezbollah dont la tentative de perturber les opérations de la FINUL", a-t-il poursuivi.

"Ils ont lancé une cyberopération dans le but de dérober des documents sur les activités et le déploiement de la FINUL dans la région, à l'usage du Hezbollah", a-t-il déclaré. "Il s'agit d'une nouvelle attaque directe de l'Iran et du Hezbollah contre les citoyens libanais et contre la stabilité du Liban."

La FINUL n'a pour l'heure fait aucun commentaire sur l'incident.

Benny Gantz a déclaré qu'Israël connaissait "les cybersystèmes et les méthodes de fonctionnement de ses adversaires" et avait identifié une tendance des pirates informatiques iraniens opérant contre des pays du Moyen-Orient et en particulier contre Israël.