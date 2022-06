"Nos capacités de renseignement ont été sapées suite aux activités d'Israël" (responsable iranien)

"À Téhéran, quelques grands noms en ont payé le prix"

L'ancien vice-président iranien Muhammad Ali Abtahi a déclaré dans une interview au New York Times mercredi que "les atteintes à la sécurité en Iran et l'ampleur des opérations israéliennes ont complètement sapé notre organisation de renseignement, qui est la plus puissante".

"La force de nos capacités en terme de sécurité a toujours été le fondement de la République islamique et elle a été endommagée l'année dernière. Les espions israéliens ont durement frappé l'Iran. À Téhéran, quelques grands noms en ont payé le prix", a-t-il dit.

Selon des sources en Israël et en Iran, Hussein Taab, le commandant du renseignement des Gardiens de la révolution, a été démis de ses fonctions la semaine dernière après avoir échoué à atteindre des cibles israéliennes en Turquie. La coopération israélo-turque à Istanbul a permis de déjouer des attentats contre des Israéliens.

Un responsable du gouvernement iranien a déclaré que l'arrestation du général de brigade Ali Nasiri est intervenue deux mois après qu'une douzaine d'employés du programme de développement de missiles du ministère iranien de la Défense ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir divulgué des informations militaires classifiées à Israël, y compris des maquettes de conception de missiles.

Il a en outre été signalé que les trois aciéries endommagées hier lors d'une cyberattaque sont les principaux fournisseurs des Gardiens de la révolution.

La semaine dernière, une suspicion de cyberattaque iranienne contre les systèmes d'alarme aurait déclenché de fausses alertes dans plusieurs quartiers de Jérusalem et d'Eilat.

Plusieurs membres des Gardiens de la révolution ont été éliminés ces dernières semaines, l'Iran imputant ces morts à son ennemi juré Israël.