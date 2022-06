Ben & Jerry's Israël et Unilever parviennent à un accord pour mettre fin au boycott des implantations

"L'antisémitisme ne nous vaincra pas, pas même lorsqu'il s'agit de crème glacée"

Les ministères des affaires étrangères et de l'économie ont publié mercredi une déclaration commune dans laquelle ils se félicitent de l'accord conclu entre Ben & Jerry's Israël et sa société mère Unilever, en vertu duquel Ben & Jerry's pourra vendre ses glaces en Cisjordanie.

Il s'agit d'une volte-face complète d'Unilever, près d'un an après que Ben & Jerry's a annoncé qu'elle cesserait ses ventes dans les "Territoires occupés".

L'accord est le résultat du règlement d'un procès fédéral américain intenté au nom du propriétaire israélien de Ben & Jerry's, Avi Zinger, par le Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law (une organisation à but non lucratif fondée par Kenneth L. Marcus en 2012 pour faire avancer les droits civils et humains du peuple juif).

En vertu de cet accord, Unilever a vendu tous ses intérêts commerciaux à M. Zinger en Israël, qui sera désormais autorisé à vendre la crème glacée des deux côtés de la ligne verte.

"L'antisémitisme ne nous vaincra pas, pas même lorsqu'il s'agit de crème glacée", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid dans un communiqué.