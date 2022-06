Iran: "La vague d'assassinats ciblés n'en est qu'à ses débuts. D'autres éliminations vont suivre" (opposant au régime à i24NEWS)

"Les éliminations récentes d'officiers de la Force Quds sont le résultat de purges internes"

Le régime iranien est de plus en plus instable en raison de la pression économique croissante dans le pays, a déclaré à i24NEWS une source exclusive basée à Téhéran dans l'émission Défense.

"Les difficultés économiques croissantes causées par les sanctions contre l'Iran deviennent une menace pour le régime de l'ayatollah Ali Khamenei et le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Le mécontentement grandit au sein de la population qui ne parvient plus à acheter les produits de première nécessité. Le gouvernement lui-même a du mal à payer les salaires", a indiqué cette source - un opposant au régime.

Il raconte que les entreprises contrôlées par les Gardiens de la révolution ont fait faillite et que la corruption s'est aggravée.

En plus d'être l'avant-garde idéologique du régime iranien, le CGRI est en effet un acteur économique majeur du pays, détenteur d’un vaste portefeuille de propriétés et d'intérêts commerciaux.

Concernant les assassinats ciblés sur le sol iranien, l'opposant au régime affirme que les éliminations récentes d'officiers de la Force Quds sont le résultat de purges internes, et non d'opérations commanditées par des agences de renseignement externes.

La Force Quds est la branche au sein du CGRI chargée de mener des opérations en dehors de l'Iran et d'assurer la liaison avec les mandataires étrangers de la République islamique.

"Ces purges ont commencé au sein de la Force Quds ( branche au sein du CGRI chargée de mener des opérations en dehors de l'Iran et d'assurer la liaison avec les mandataires étrangers ndlr). Un certain nombre de ses officiers ont été tués par le régime lui-même", assure la source, notant qu’une véritable psychose se répand, poussant certains commandants à se méfier de leurs gardes du corps et à éviter de dormir dans leur propres maisons.

"C’est un véritable tremblement de terre au sein du système", assure cette figure de l'opposition, prédisant d'autres assassinats à venir. "Ce n'est que le début", assure-t-il.

Selon lui, un différend en cours entre le général de division Mohsen Rezaee - deux fois candidat à la présidence et ancien chef du CGRI - et le président iranien Ebrahim Raissi est à l'origine d'une grande partie de ces luttes intestines.

Le fait que certains des meurtres commis ces dernières années sur le sol iranien l’aient sûrement été par des agences de renseignement étrangères - Israël étant souvent désigné comme le coupable le plus probable - renforce encore ce climat de peur et d'incertitude.

Ces dernières semaines, un certain nombre de commandants de haut niveau du CGRI ont par ailleurs été mutés ou limogés, car les hauts responsables iraniens ne feraient même plus confiance à leurs propres agents. "Les fuites d'information sont devenues si importantes qu'ils ont peur de leur propre ombre", d’après l’opposant au régime.

Pour les experts, ces changements sont également probablement liés aux efforts visant à améliorer les structures de contre-espionnage du régime.

Matthias Inbar est rédacteur en chef de l'émission Défense et spécialiste des questions sécuritaires sur i24NEWS.