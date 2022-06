Nucléaire: les pourparlers avec les USA se poursuivent au Qatar de manière "sérieuse", selon l'Iran

Les deux négociateurs tentent de sortir d'une impasse de plusieurs mois

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les pourparlers indirects, sous médiation de l'Union européenne, entre Téhéran et Washington dans la capitale qatarie se déroulaient dans une atmosphère "sérieuse et professionnelle", démentant une information antérieure selon laquelle ils avaient pris fin.

Ces pourparlers visent à surmonter les divergences sur la manière de sauver le pacte nucléaire de 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales.

Auparavant, l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim avait rapporté que les négociations de Doha s'étaient terminées sans résultat .

"Le principal négociateur iranien sur le nucléaire et l'envoyé de l'UE, Enrique Mora, se rencontreront de nouveau dans le cours de la journée", a déclaré plus tôt ce mercredi le porte-parole du ministère, Naser Kanani, selon les médias officiels iraniens.

Les discussions indirectes ont débuté mardi. Elles sont coordonnées par Enrique Mora qui fait la navette entre l'Iranien Ali Bagheri Kani et l'envoyé spécial de Washington pour l'Iran, Rob Malley. Les deux négociateurs tentent de sortir d'une impasse de plusieurs mois qui a bloqué les négociations à Vienne.

"Ce qui a empêché ces négociations d'aboutir, c'est l'insistance des États-Unis sur leur projet de texte proposé à Vienne, excluant toute garantie des avantages économiques de l'Iran", a déclaré Tasnim, citant des sources proches des pourparlers.

L'ex-président américain Donald Trump a abandonné le pacte en 2018 et réimposé des sanctions paralysantes à l'économie iranienne. Un an plus tard, Téhéran a réagi en violant progressivement les limites nucléaires imposées par l'accord.

Les pourparlers entre Téhéran et les grandes puissances pour relancer l'accord sur le nucléaire, qui se sont étalés sur onze mois, ont été suspendus en mars, principalement en raison de l'insistance de Téhéran pour que Washington retire le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), sa force de sécurité d'élite, de la liste des organisations terroristes étrangères (FTO) américaines .