Afghanistan: le chef suprême des talibans assiste à une assemblée de dignitaires religieux à Kaboul

Plus de 3.000 leaders tribaux sont réunis dans la capitale afghane pour un grand conseil de trois jours

Le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, est apparu en public vendredi à Kaboul, où il a assisté à une assemblée de dignitaires religieux convoquée par le régime pour consolider son pouvoir.

M. Akhundzada, qui n'a jamais été filmé ou photographié en public depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août, et vit d'ordinaire reclus à Kandahar (sud), leur centre spirituel, s'est ensuite exprimé devant l'assemblée.

Son arrivée, retransmise sur la radio d'Etat, a été saluée par des acclamations et des chants à la gloire des talibans, tels que "longue vie à l'Emirat islamique d'Afghanistan", le nom officiel du régime.

Plus de 3.000 religieux et leaders tribaux sont réunis depuis jeudi dans la capitale pour un grand conseil de trois jours destiné à légitimer le pouvoir en place.

La presse afghane spéculait depuis plusieurs jours sur l'éventuelle participation de M. Akhundzada à cet événement. Seuls des enregistrements audio de lui avaient jusqu'ici été rendus public depuis août, sans qu'ils aient pu être authentifiés de source indépendante.

Malgré sa discrétion, M. Akhundaza, qui aurait dans les 70 ans, tient d'une main de fer le mouvement, selon les analystes, et porte le titre de "Commandeur des croyants".

Ce rassemblement, le plus grand depuis la prise de pouvoir des talibans, survient une semaine après un séisme qui a frappé le sud-est du pays et fait plus de 1.000 morts et des dizaines de milliers de sans-abri.

Aucune femme n'a été autorisée à participer à cette assemblée. Les talibans ont estimé que cela n'était pas nécessaire, car elles sont représentées par des parents masculins.