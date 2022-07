Les autorités palestiniennes torturent systématiquement les détenus en toute impunité, selon HRW

Compte tenu de son caractère systématique, cette pratiques pourrait constituer un crime contre l'humanité

Les autorités palestiniennes de Cisjordanie et de la bande de Gaza torturent systématiquement les prisonniers détenus, une pratique qui pourrait constituer un crime contre l'humanité, a déclaré vendredi un groupe international de défense des droits humains.

Dans son rapport, Human Rights Watch (HRW) demande aux pays donateurs de cesser de financer les forces de sécurité palestiniennes qui commettent de tels crimes et exhorte la Cour pénale internationale à enquêter.

Selon le rapport, les forces de sécurité palestiniennes "ont recours à l'isolement et aux passages à tabac, notamment en fouettant les pieds et en forçant les détenus à adopter des positions de stress douloureuses pendant des périodes prolongées, en les hissant les bras derrière le dos avec des câbles ou des cordes, pour punir et intimider les critiques et les opposants, et pour obtenir des aveux".

Le rapport décrit également les mauvais traitements et la torture infligés par les Israéliens aux détenus palestiniens en Cisjordanie. Il indique qu'aucune inculpation n'a été prononcée contre les forces de sécurité israéliennes malgré les centaines de plaintes déposées au cours des 20 dernières années.

Le rapport de HRW intervient un an après la mort de Nizar Banat, un opposant virulent de l'Autorité palestinienne, dont le décès a été prononcé peu de temps après son arrestation par les forces palestiniennes.

Sa famille affirme les forces de sécurité ont fait irruption dans sa résidence au milieu de la nuit et l'ont frappé avec des matraques métalliques. Sa mort a été suivie de protestations contre l'Autorité palestinienne qui ont duré plusieurs semaines.

"Plus d'un an après avoir battu à mort Nizar Banat, l'Autorité palestinienne continue d'arrêter et de torturer ses opposants", a déclaré Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch pour Israël et la Palestine.

"Les abus systématiques de l'AP et du Hamas constituent une partie essentielle de la répression du peuple palestinien", a-t-il ajouté.

HRW a souligné que les forces de sécurité ne sont pas tenues de rendre des comptes pour les tortures présumées et que, compte tenu de leur caractère systématique pendant de nombreuses années, ces pratiques pourraient constituer des crimes contre l'humanité.