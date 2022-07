Iran: deux explosions dans une base militaire des Gardiens de la révolution

L'organisation terroriste d'opposition des moudjahiddines a revendiqué l'attaque

Au moins deux explosions ont eu lieu samedi au quartier général des Gardiens de la révolution à Téhéran rapporte la chaîne de télévision Iran International.

Dans plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut entendre l'énorme explosion et voir l'épaisse fumée s'élever au-dessus de la base militaire.

Une déclaration du groupe d'opposition iranien a affirmé que l'attaque avait été menée par des "cellules révolutionnaires".

Au début du mois de juin, un groupe d'activistes iraniens a saboté plus de 5.000 caméras de surveillance et 150 sites et services en ligne de la municipalité de Téhéran.

Ces dernières semaines, de mystérieux assassinats ont été rapportés dans les rangs des Gardiens de la révolution, dont certains ont été imputés à Israël. L'Iran cherche depuis à se venger en ciblant des Israéliens à l'étranger.

"Les failles sécuritaires en Iran et les opérations d'Israël ont sapé notre organisation de renseignement la plus puissante", a admis l'ancien vice-président iranien Muhammad Abtahi.