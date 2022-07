"Plus de 2600 journalistes ont été tués depuis 1990 sans qu'aucune enquête n'ait jamais été menée" (Michael Oren à i24NEWS)

"Il s'agit d'une approche antisémite et les Etats-Unis n'auraient jamais dû la soutenir"

"Les Etats-Unis essaient de calmer le jeu et de préparer le terrain pour que la visite de Joe Biden se fasse dans les meilleures conditions", a affirmé lundi soir Michael Oren, l'ancien ambassadeur des Etats-Unis en Israël, dans Le Prime après la publication des résultats de l'enquête concernant la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh.

"Les Américains ont réussi à énerver les Palestiniens et à agacer les Israéliens", a-t-il affirmé.

"Depuis 1990, plus de 2600 journalistes ont été tués sur des terrains de guerre dans le monde, et 700 ont été tués par les forces américaines dont 11 journalistes d'Al Jazeera, et personne n'a jamais mené d'enquête. Selon la Ligue anti-diffamation, l'enquête touchant la mort de cette journaliste palestinienne s'apparente à de l'antisémitisme car on juge Israël de manière spéciale", a souligné M. Oren à i24NEWS.

"Des enquêtes très poussées sont arrivés a la conclusion qu'Israël était responsable. Mais Israël n'est pas une république bananière qui n'assume pas ses responsabilités lorsqu'il est mis en cause", a affirmé l'ancien ambassadeur.

"Il s'agit d'une approche antisémite et les Etats-Unis n'auraient jamais dû soutenir celle-ci", a-t-il estimé.

Interrogé pour savoir si la visite de Joe Biden allait améliorer les relations entre l'Etat hébreu et l'Arabie saoudite. M. Oren a estimé qu'"on pouvait s'attendre à des progrès".