Israël: un candidat au poste de chef d'état-major appelle à l'élimination ciblée de responsables des Gardiens de la révolution

"Le CGRI a été le fer de lance de la stratégie expansionniste iranienne, à Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa"

Le général de division Eyal Zamir, en lice pour le poste de chef d'état-major, a appelé à l'élimination ciblée des dirigeants du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) selon un texte présenté au Washington Institute, un think tank américain.

"Le CGRI est responsable de la plupart des activités secrètes, de la subversion d'autres gouvernements, des actes terroristes et des assassinats politiques au Moyen-Orient et dans le monde, ainsi que du maintien du contact avec ses partenaires régionaux et mondiaux", a-t-il accusé dans le document intitulé Countering Iran's Regional Strategy, a Long-Term, Comprehensive Approach (Contrer la stratégie régionale de l'Iran, une approche globale à long terme).

Le haut responsable militaire israélien a affirmé que "pendant des décennies, la République islamique d'Iran a cherché à étendre son influence dans tout le Moyen-Orient, et la menace n'a fait que s'aggraver en raison des capacités militaires conventionnelles renforcées du régime et de la proximité d'une éruption nucléaire".

Selon lui, "le CGRI a été le fer de lance de la stratégie expansionniste de Téhéran, centrée sur Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa".

"En Irak, les Gardiens travaillent par l'intermédiaire d'éléments des Forces de mobilisation populaire financées par le gouvernement; en Syrie, par le régime de Bachar al-Assad; au Liban, via le Hezbollah; et au Yémen, par les Houthis qui détiennent un territoire et s'opposent au gouvernement internationalement reconnu", a-t-il détaillé.

La campagne visant à contrecarrer les plans régionaux de l'Iran se déroule à travers le Moyen-Orient, avec une "alliance régionale" des États-Unis, d'Israël, des États du Golfe, de l'Égypte, de la Jordanie ainsi que le Qatar, Oman, le Soudan et le Maroc, a-t-il affirmé.

Tandis que le CGRI a "exploité les guerres civiles et les conflits interétatiques pour étendre son influence politique, économique et militaire", l'un des moyens réclamés par Eyal Zamir pour réduire l'influence de l'Iran est "de mener des éliminations ciblées".