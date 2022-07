Les contenus haineux et antisémites sont toujours présents dans les manuels scolaires de L'UNRWA (ONG)

L’UNRWA a caché les contenus haineux en les retirant de son portail éducatif public en ligne

Un organisme de surveillance israélien a découvert que les manuels scolaires produits par l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) contiennent toujours des incitations à la violence contre Israël et à la haine des Juifs, malgré les promesses de suppression de ces contenus.

Au lieu de cela, l’UNRWA a caché le matériel en le retirant de son portail éducatif public en ligne, a révélé l'Institut de surveillance de la paix et de la tolérance culturelle dans l'éducation scolaire (IMPACT-se) dans un communiqué jeudi.

Selon un rapport de l’organisme, la littérature éducative produite par l'UNRWA "contient du matériel qui encourage le djihad, la violence et le martyre, promeut l'antisémitisme, la haine, l'intolérance et le manque de neutralité."

"De fausses théories conspirationnistes enseignent aux étudiants que les politiques israéliennes incluent des tentatives 'd'effacer l'identité palestinienne', de 'voler et falsifier le patrimoine palestinien' et 'd'effacer le patrimoine culturel de Jérusalem'", souligne le rapport.

Le contenu éducatif, qui a été distribué en Cisjordanie et à Gaza cette année, n'apparaît pas sur le nouveau portail éducatif de l'UNRWA, bien qu'il ait été produit par le département officiel de l'éducation de l'agence onusienne.

"Ils ont été rédigés, supervisés, approuvés, imprimés et distribués à des milliers d'étudiants par des enseignants et des membres du personnel de l'UNRWA, dont les noms apparaissent également sur les documents comme ayant contribué au contenu ou l'ayant supervisé", a déclaré IMPACT-se.

Le directeur de l’organisation, Marcus Sheff, a déclaré dans le communiqué que l'UNRWA avait promis l'année dernière de retirer tout le contenu offensant.

"Il semble que l'UNRWA ait interprété cette promesse comme un retrait du site où il peut être examiné, plutôt que comme un retrait des salles de classe", a dénoncé Marcus Sheff.

Le matériel éducatif islamique dépeint les Juifs comme "intrinsèquement perfides et hostiles à l'islam et aux musulmans", avec notamment un exercice de grammaire impliquant que les Juifs sont impurs et souillent la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple dans la Vieille ville de Jérusalem.

Israël est effacé du matériel de l'UNRWA et toute la zone de l'État juif est désignée comme la Palestine moderne. Les élèves font l'exercice de nommer des villes israéliennes comme étant palestiniennes, ajoute l'association.

Le groupe a déclaré qu'il avait rencontré le commissaire général de l'UNRWA, Philip Lazzarini, en mai, pour lui faire part de ses préoccupations concernant "les documents haineux produits par l'UNRWA et le secret qui entoure le matériel pédagogique."