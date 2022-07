Joe Biden recevra la médaille d'honneur présidentielle en Israël lors de sa visite la semaine prochaine

Cette médaille sera remise en reconnaissance de la "véritable amitié de M. Biden pour l'État d'Israël"

Le président Isaac Herzog remettra au président américain Joe Biden la médaille d'honneur présidentielle israélienne lors de sa visite dans l'Etat hébreu la semaine prochaine, a annoncé jeudi le bureau de M. Herzog.

La médaille, décernée aux personnes ayant apporté une contribution extraordinaire à Israël ou à l'humanité, sera remise lors d'une cérémonie à la résidence du président à Jérusalem.

M. Herzog remettra la décoration en reconnaissance de la "véritable amitié de M. Biden pour l'État d'Israël, le peuple d'Israël et le peuple juif ; de son engagement sans compromis depuis des décennies en faveur de la sécurité d'Israël ; de ses contributions à l'approfondissement, au renforcement et à l'amélioration de l'alliance forte et inébranlable entre Israël et les États-Unis d'Amérique ; et de sa lutte contre la haine anti-israélienne et antisémite dans le monde entier".

Cette récompense, décernée à 26 personnes jusqu'à présent, a été initiée par le président de l'époque, Shimon Peres, en 2012.

La médaille, basée sur la Légion d'honneur française, a été remise pour la dernière fois en 2014.

Le prédécesseur de M. Herzog, Reuven Rivlin, n'avait pas décerné de médaille.

Dès son entrée en fonction, M. Herzog a reconstitué le comité consultatif de la médaille d'honneur, sous la direction de Yoram Danziger, juge de la Cour suprême à la retraite.

"Depuis le début de la riche carrière du président Biden dans le service public dans les années 1970, il s'est imposé comme une personne qui aime Israël et qui est un véritable ami de l'ensemble du peuple juif", avait affirmé le comité lors de sa recommandation de décerner la médaille au président démocrate des Etats-Unis.