Dubaï/Trafic de drogue: le tribunal convertit la peine de mort de l'Israélienne Fida Kiwan à la réclusion à perpétuité

Le tribunal de Dubaï a converti jeudi la peine de mort de Fida Kiwan, l'Arabe israélienne reconnue coupable de trafic de drogue aux Émirats arabes unis, à la réclusion à perpétuité.

La jeune femme souhaiterait purger sa peine de prison aux Emirats arabes unis.

La modification de la peine encourue a été reçue par ses avocats, Tami Ullman et Shadi Saruji, qui ont fait appel de la condamnation à mort prononcée contre Fida en avril dernier.

La semaine dernière, le tribunal de Dubaï avait annoncé l'annulation de la peine de mort infligée à Fida.

F. Kiwan, 43 ans, originaire de Haïfa, a déménagé aux Émirats arabes unis il y a environ un an et demi pour travailler dans la photographie et le graphisme.

Près d'une semaine après son arrivée, une perquisition a été menée à ce domicile au cours de laquelle ont été retrouvées des drogues en quantité estimée suffisante pour du commerce.

Elle avait alors été arrêtée et condamnée à la peine capitale.

Aux Emirats arabes unis, toute importation, consommation, production ou détention de stupéfiants sont totalement interdites et sévèrement punies par la loi.