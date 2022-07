Le président israélien s'entretient avec son homologue turc à l'occasion de l'Aïd al-Adha

"Les deux hommes ont exprimé leur satisfaction quant à la coordination sécuritaire en cours"

Le président israélien Isaac Herzog a téléphoné jeudi à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha qui débutera samedi.

Le président Herzog a adressé ses meilleurs vœux à M. Erdoğan, à sa famille et au peuple turc à l'occasion de la fête.

Lors de leur entretien téléphonique, M. Herzog a souligné l'importance du développement des relations bilatérales au cours de l'année écoulée, qui s'est concrétisé aujourd'hui par l'annonce par le Premier ministre Yaïr Lapid de la signature d'un nouvel accord aérien et par la décision du ministre de l'Économie de rouvrir le bureau économique d'Israël en Turquie.

Les deux hommes ont exprimé leur satisfaction quant à la coordination sécuritaire en cours entre Israël et la Turquie et ont fait part de leurs espoirs de voir les relations se renforcer et se promouvoir davantage.