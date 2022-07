Benny Gantz a rencontré Mahmoud Abbas pour discuter de la coordination sécuritaire en amont de la visite de Joe Biden

La réunion intervient alors qu'Israël s'inquiète d'une escalade en Cisjordanie lors de cet événement

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a rencontré jeudi le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah pour discuter de la coordination sécuritaire en amont de la visite du chef d'Etat américain Joe Biden en Israël et en Cisjordanie la semaine prochaine.

Les services de sécurité israéliens auraient exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d’une escalade de la violence en Cisjordanie lors du déplacement de M. Biden.

"L'entretien a été positif. Les parties ont discuté des défis sécuritaires et civils dans la région (...) et se sont entendues pour poursuivre leur coordination sécuritaire et éviter des actions qui pourraient causer de l'instabilité", a déclaré le bureau de M. Gantz.

Les deux hommes ont également évoqué "des complexités de la période à venir en Israël", a-t-il été ajouté, en marge de la campagne électorale.

M. Gantz a par ailleurs souhaité au leader et au peuple palestinien une joyeuse fête de l'Aïd al-Adha , qui commence vendredi soir.

De son côté, Mahmoud Abbas a "souligné l'importance de l'existence d'un horizon politique" entre Israéliens et Palestiniens et "la nécessité de créer une atmosphère (positive, ndlr) avant la visite du président Biden", a indiqué l'agence officielle palestinienne Wafa.

M. Biden est attendu du 13 au 15 juillet en Israël et en Cisjordanie, où il doit notamment s'entretenir avec le nouveau Premier ministre israélien Yaïr Lapid et le président palestinien Mahmoud Abbas, avant de se rendre en Arabie saoudite.