Iran: arrestation de deux cinéastes pour "troubles à l'ordre public" (agence)

Les autorités iraniennes ont arrêté vendredi deux cinéastes accusés de "troubles à l'ordre public" pour avoir encouragé des manifestations après l'effondrement meurtrier d'un immeuble dans le sud-ouest du pays en mai, indique l'agence de presse iranienne Irna.

Mohammad Rasoulof, primé à l'étranger, et son collègue Mostafa Aleahmad ont, selon l'agence officielle, "encouragé les manifestations et ont perturbé l'ordre public et la sécurité de la population, alors que la ville d'Abadan vivait un drame bouleversant", après l'effondrement d'un immeuble le 23 mai qui a tué 43 personnes.

Le 23 mai, l'immeuble Metropol, en construction à Abadan, l'une des principales villes de la province du Khouzestan, dans le sud-ouest du pays, s'est partiellement effondré au coeur d'une rue très fréquentée.

Cette catastrophe, l'une des plus meurtrières depuis des années en Iran, a entraîné une série de manifestations à travers le pays en solidarité avec les familles des victimes et contre les autorités, accusées de corruption et d’incompétence

Les manifestants appelaient à ce que "les fonctionnaires incompétents", responsables de la tragédie, soient jugés et punis. Au cours des manifestations, la police iranienne a fait usage de gaz lacrymogènes, tiré des coups de semonce et procédé à des arrestations.

Mené par M. Rasoulof, un groupe de cinéastes iraniens a publié fin mai une lettre ouverte appelant les forces de sécurité "à déposer les armes" face à la colère contre "la corruption, le vol, l'incompétence et la répression", qui avaient conduit à l'effondrement de l'immeuble.