Arabie saoudite: un imam "sioniste" désigné pour prononcer le sermon principal du hajj (média)

Ce choix pourrait représenter "un signal" de Ryad concernant sa position envers la normalisation avec Israël

Un responsable religieux saoudien, connu pour avoir effectué une visite à Auschwitz et pour son implication dans le dialogue interreligieux, a été désigné par le prince héritier Mohammed ben Salmane pour prononcer vendredi le sermon principal au plus fort du pèlerinage annuel du hajj à la mosquée Nimrah sur le mont Arafat.

La décision de nommer le cheikh Muhammad bin Abdul Karim Issa pourrait représenter "un signal significatif" de l'Arabie saoudite concernant sa position envers la normalisation avec Israël, a indiqué Channel 12.

Selon cette source, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui a accueilli des rabbins en Arabie saoudite et visité la Yeshiva University à New York, est connu dans le pays comme l’"imam sioniste".

Le discours religieux intervient par ailleurs une semaine avant la visite du président américain Joe Biden en Israël et en Arabie saoudite.

Le cheikh avait été félicité par Israël après avoir mené une délégation musulmane aux côtés du PDG du Comité juif américain, David Harris, au mémorial d'Auschwitz-Birkenau en Pologne en janvier 2020.

"Être ici, parmi les enfants des survivants de la Shoah et des membres des communautés juive et islamique, est à la fois un devoir sacré et un honneur profond", avait-il déclaré.

"Les crimes inadmissibles dont nous sommes témoins aujourd'hui sont de véritables crimes contre l'humanité, une violation de nous tous, un affront à tous les enfants de Dieu", avait-il souligné.

Lors d'un événement à la Yeshiva University en octobre dernier, intitulé "Juifs et musulmans : un regard vers l'avenir", il avait affirmé que "nous pouvons avoir des différences, mais nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres et nous rassembler".