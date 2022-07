Des entreprises émiraties sanctionnées par les Etats-Unis pour avoir expédié du pétrole iranien vers l'Asie

La Chine et d'autres pays d'Asie continuent d'acheter du pétrole iranien malgré les sanctions

Les États-Unis ont imposé des sanctions à quatre sociétés basées aux Émirats arabes unis, accusées de faire partie d'un réseau international engagé dans la vente et l'expédition illicites de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques d'entreprises iraniennes vers la Chine et d'autres pays d'Asie de l'Est, selon une information relayée par l'AGBI (Arabian Gulf Business Insight).

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor a déclaré dans un communiqué que le réseau d'entreprises implantées aux Émirats, en Chine, à Hong Kong, à Singapour, au Vietnam et en Iran, avait facilité la livraison et la vente de produits d'entreprises iraniennes d'une valeur de centaines de millions de dollars.

Parmi les entreprises basées aux Émirats arabes unis sanctionnées par les États-Unis figurait notamment Edgar Commercial Solutions FZE qui, selon le Trésor américain, a acheté et exporté des produits pétrochimiques de sociétés iraniennes sanctionnées pour les expédier en Chine.

Washington a indiqué que cette société avait utilisé la société écran Lustro Industry Limited, basée à Hong Kong, qui figurait également sur la liste des entités désignées faisant l'objet de sanctions, pour dissimuler son rôle dans les achats en gros de produits pétrochimiques.

En mai, le média AGBI avait déjà signalé que des pétroliers vides dans le golfe Persique avaient été repérés en train d'éteindre leurs transpondeurs et de "disparaître", pour réapparaître plus tard remplis de pétrole iranien sous sanctions.

Ces navires, surnommés l'"armada fantôme", sont accusés d'approvisionner les marchés asiatiques. Des experts ont par ailleurs fait savoir à AGBI que leur nombre et leurs cargaisons avaient augmenté au cours de l'année écoulée.

Cette pratique a commencé lorsque Donald Trump a réintroduit des sanctions sur le pétrole iranien en novembre 2018, et se poursuit encore aujourd'hui sous Joe Biden, dont les efforts pour ressusciter l'accord sur le nucléaire iranien sont jusqu'à présent restés infructueux.

Ces navires enfreignent non seulement les sanctions internationales pesant sur l'Iran, mais aussi les règles de navigation internationales - les transporteurs étant tenus de garder leurs transpondeurs constamment allumés.

Le nombre de navires impliqués dans cette "armada fantôme" a également augmenté de manière significative, selon une ONG basée à New York appelée United Against Nuclear Iran. Alors qu'elle recensait en novembre 2020, 70 navires impliqués dans cette pratique, elle a indiqué en avril dernier que leur nombre était passé à 196.

L'annonce du Trésor américain faite mercredi intervient alors que Washington cible de plus en plus les entreprises chinoises dans l'exportation de produits pétrochimiques iraniens.

Les raffineries chinoises ont en effet acheté de grandes quantités de pétrole iranien au cours des deux dernières années, et ce en dépit des sanctions, permettant à l'Iran de se maintenir à flot.