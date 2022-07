Un officier supérieur iranien déclare que l'"Otan arabe" avec Israël est "vouée à l'échec"

"La nouvelle alliance sera encore plus faible et manquera d'efficacité"

Un officier supérieur du Corps des gardiens de la révolution iranienne a déclaré lundi que le pacte de défense aérienne conclu sous l'égide des Etats-Unis entre Israël et les alliés arabes de la région, et destiné à contrer la menace des drones et des missiles iraniens, était "voué à l'échec".

Le général de brigade Yadollah Javani a énuméré les précédents pactes régionaux, dont certains comprenaient également une participation américaine, comme preuve de l'échec de telles initiatives, s'exprimant avant la visite de Joe Biden en Israël et en Arabie saoudite.

"Lorsque les États-Unis, le régime sioniste et l'Arabie saoudite étaient au sommet de leur puissance, les coalitions qu'ils ont construites pour contrer le front de résistance et la République islamique n'ont eu d'autre résultat que l'échec", a déclaré Javani, selon Press TV.

"Un exemple est la coalition que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont formée avec de nombreux autres pays contre la nation opprimée du Yémen. Cependant, ils n'ont rien obtenu si ce n'est une défaite humiliante", a-t-il ajouté.

Javani a également affirmé que les efforts déployés par les États-Unis, l'Arabie saoudite et "une centaine de pays européens et régionaux" pour chasser le président syrien Bachar al-Assad du pouvoir avaient échoué, "malgré les milliers de milliards de dollars dépensés au cours de ces années, et que le front de résistance était aujourd'hui plus puissant que jamais".

"Par conséquent, il est assez facile de prédire le sort possible de 'l'OTAN arabe'. Par rapport aux coalitions passées, cette nouvelle alliance sera encore plus faible et manquera d'efficacité face au front de la résistance et à la République islamique d'Iran", a souligné le responsable militaire.

Le pacte, désigné par les initiales MEAD (Middle East Air Defense), vise à connecter les systèmes de défense aérienne pour lutter contre l'utilisation croissante de drones et de missiles par l'Iran au Moyen-Orient.