Le cinéaste iranien primé Jafar Panahi arrêté dans son pays

Les autorités iraniennes avaient déjà arrêté deux cinéastes vendredi

Le cinéaste et opposant iranien Jafar Panahi, Ours d'Or du meilleur film du festival de Berlin 2015, a été interpellé lundi à Téhéran, selon une agence de presse iranienne, portant à trois le nombre de réalisateurs arrêtés dans le pays en moins d'une semaine.

Âgé de 62 ans, M. Panahi est l'un des cinéastes iraniens les plus primés. Il avait obtenu notamment le Prix du scénario à Cannes en 2018 avec "Trois Visages", trois ans après l'Ours d'Or pour "Taxi Téhéran". Les autorités iraniennes avaient déjà arrêté vendredi deux cinéastes, Mohammad Rasoulof et Mostafa Aleahmad, accusés de "troubles à l'ordre public".

"Jafar Panahi a été arrêté ce lundi à son arrivée au tribunal de Téhéran pour suivre le dossier d'un autre réalisateur, Mohammad Rasoulof", détenu depuis vendredi, selon l'agence de presse Mehr. "Il n'y a toujours pas d'information sur la raison de l'arrestation de Panahi, ni sur un lien éventuel avec le dossier de Rasoulof ou d'autres personnes arrêtées la semaine dernière", a-t-elle ajouté.

Artiste dissident, M. Panahi avait été arrêté en 2010 puis condamné à six ans de prison et 20 ans d'interdiction de réaliser ou d'écrire des films, voyager ou s'exprimer dans les médias. Il continuait cependant à travailler et vivre en Iran. Il avait été condamné pour "propagande contre le régime", après avoir soutenu le mouvement de protestation de 2009 contre la réélection de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique.