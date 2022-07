Conflit israélo-palestinien: "Joe Biden va insister sur la solution à deux États" (envoyé américain)

Le processus de paix entre Israël et les Palestiniens est actuellement au point mort

L'ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a déclaré mardi soir que l'objectif de la visite du président américain Joe Biden est de souligner l'importance de la relation entre les États-Unis et Israël, non seulement pour les Israéliens et les Américains, mais aussi pour les juifs, les musulmans, et les chrétiens.

M. Biden insistera également "encore et encore sur la vision d'une solution à deux États", a indiqué M. Nides lors d'un gala pour les journalistes au restaurant Touro à Jérusalem.

Le processus de paix entre Israël et les Palestiniens pour le règlement du conflit est au point mort depuis 2014 et les perspectives d'une relance des négociations ont rarement paru plus éloignées qu'aujourd'hui, tant les divergences sont profondes.

"Il n'y a pas de changement dans mon engagement pour la sécurité d'Israël, point à la ligne. Pas de changement du tout", avait insisté le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche le 21 mai 2021, le jour d'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. "Mais nous avons toujours besoin d'une solution à deux Etats. C'est la solution", avait soutenu Joe Biden.