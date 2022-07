Israël accepte de vendre une technologie anti-drones à Bahreïn (média)

Le Mossad et le Shin Bet ont travaillé avec Manama ces derniers mois

Israël a accepté de vendre des drones et des systèmes anti-drones à Bahreïn, selon un rapport paru mardi soir dans le Wall Street Journal.

Le journal cite un haut fonctionnaire bahreïni affirmant que le Mossad et le Shin Bet ont travaillé avec Manama ces derniers mois pour former ses agents de renseignement. Le même responsable a indiqué au Wall Street Journal que l'Etat hébreu avait accepté de vendre des drones ainsi que des systèmes anti-drones au pays. Israël et Bahreïn ont normalisé leurs relations en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham.

Jérusalem collabore plus étroitement que jamais avec les pays arabes dans le cadre d'un effort commun visant à contenir la République islamique d'Iran, qui se montre de plus en plus agressive. Lors de sa visite au Moyen-Orient mercredi, Joe Biden a l'intention d'encourager des partenariats sécuritaires approfondis entre les anciens adversaires, ont déclaré des responsables américains.

Cette stratégie pourrait permettre de tester les limites de l'ouverture des pays arabes à l'égard d'Israël, qui, depuis des décennies, opère dans l'ombre de la région face à Téhéran.