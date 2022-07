Iran: les femmes descendent dans la rue pour protester contre les lois sur le hijab (foulard)

Il est désormais interdit dans certains endroits aux femmes sans hijab d'entrer dans le métro

Plusieurs iraniennes ont retiré leur foulard en public pour protester contre la pression croissante du gouvernement iranien pour faire appliquer les lois sur le hijab et la chasteté, partageant des vidéos avec le hashtag #sanshijab sur les réseaux sociaux.

La manifestation est intervenue alors que le gouvernement a marqué mardi la "journée du hijab et de la chasteté" avec des mesures, notamment une cérémonie de chasteté dans un stade de Téhéran. Le gouvernement iranien rend actuellement les lois sur le hijab plus strictes dans le pays.

Plus tôt ce mois-ci, le procureur adjoint de la ville de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, a rédigé une ordonnance interdisant aux femmes ne portant pas le hijab d'entrer dans le métro de la ville et d'accéder aux bureaux et aux banques, le maire de la ville s'étant opposé à la décision mais autorisant la directive.

Pendant ce temps, la banque iranienne Mellat a publié une directive interdisant aux employées de porter des talons hauts et des bas. Il est également interdit aux dirigeants masculins de la banque d'avoir des femmes comme assistantes administratives.

"Demain, les femmes iraniennes secoueront le régime des mollahs en retirant leur hijab et en descendant dans les rues d'Iran pour dire #nonauhijab. C'est ce qu'on appelle la révolution des femmes. Les hommes se joindront également à nous", avait tweeté la journaliste et activiste Masih Alinejad avant la manifestation.