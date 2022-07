Tournée de Joe Biden au Moyen-Orient: "une double humiliation", selon Alexandre del Valle

"Joe Biden a besoin de se rabibocher avec l'Iran pour affaiblir la Russie"

Le président américain Joe Biden a réaffirmé mercredi l'engagement "inébranlable" des Etats-Unis envers Israël, dont il a défendu une meilleure "intégration" au Moyen-Orient à l'occasion de sa première tournée dans cette région. Mais selon le géopolitologue Alexandre del Valle, le véritable motif de la venue du président démocrate s'explique par la volonté de rassurer ses alliés dans la région pour compenser son désir de faire revenir l'Iran dans l'accord nucléaire, ce qui inquiète beaucoup Israël.

"Si Joe Biden revient dans des meilleurs esprits vis-à-vis d'Israël et de l'Arabie saoudite, cette tournée s'inscrit dans un premier temps pour rassurer le partenaire israélien et aussi pour faire un reset avec l'Arabie saoudite, afin de le convaincre d'augmenter les quotas de pétrole et faire baisser le prix du baril, et l'inflation, alors que les élections de mi-mandat aux États-Unis s'approchent" a-t-il déclaré sur i24NEWS.

Selon l'auteur de "La mondialisation dangereuse", Joe Biden a besoin de "se rabibocher" avec l'Iran pour affaiblir la Russie et pour compenser l'"embargo russe voulu par les Américains".

"Joe Biden veut absolument réhabiliter l'Iran et le faire revenir sur le marché mondial", a-t-il affirmé en pointant du doigt le rôle d'"équilibriste" du président américain.

"Il veut rassurer ses partenaires israéliens et du Golfe en disant que l'Iran reste un ennemi tout en voulant la réhabiliter dans le concert des Nations et dans les marchés du monde entier", a-t-il expliqué en soulignant sa "position paradoxale".

Interrogé sur la volonté de l'Etat hébreu et certains pays sunnites de former une alliance stratégique, M. Del Valle estime que tout ceci "n'est que l'héritage de Donald Trump qui a initié "cette réconciliation entre les pays arabes et Israël dans le cadre de la lutte contre l'Iran".

M. Del Valle estime que cette visite, liée à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, est une "double humiliation". En effet, Joe Biden voulait traiter l'Arabie saoudite comme un "paria" mais se retrouve finalement obligé de s'y rendre pour trouver des solutions concernant la crise énergétique, et récupère finalement le travail de son prédécesseur, de réunir Jérusalem avec des pays arabes pour lutter contre la menace de la République islamique d'Iran.

"La tournée au Moyen-Orient est une seconde priorité pour Joe Biden, la principale reste l’Ukraine et la Russie ainsi que la future guerre contre la Chine", a conclu l'essayiste.