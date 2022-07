Des responsables égyptiens et iraniens auraient tenu une réunion secrète à Oman le mois dernier

L'Egypte aurait assuré à l'Iran que le sommet du Néguev n'était pas dirigé contre lui

De hauts responsables iraniens et égyptiens ont tenu une réunion secrète à Oman le 27 juin, lors de la visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au sultanat, ont indiqué des sources à The Media Line.

"L'Egypte a assuré à l'Iran lors de la réunion que le sommet du Néguev n'était pas dirigé contre lui et qu'il n'inclurait aucune action militaire contre le pays. Les parties ont également discuté de la situation dans la bande de Gaza, de la question syrienne et ont abordé la question des relations entre les deux pays", ont précisé les sources.

Le Sommet du Néguev, qui s'est réuni pour la première fois en Israël en mars, est un forum qui vise à promouvoir la coopération économique et sécuritaire entre Israël et ses alliés arabes.

L'agence de presse iranienne Mehr a confirmé la tenue de cette réunion à Oman, mais elle n'a pas précisé la teneur des discussions.

Quelques jours après cette rencontre présumée, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré le 3 juillet que "l'Égypte était un pays important dans le monde islamique", mais a affirmé qu'il n'y avait pas de discussions directes entre les deux pays.

Ahmed Al Balushi, un journaliste omanais spécialisé dans les affaires politiques, a déclaré à The Media Line que "le Sultanat d'Oman, qui entretient de bonnes relations avec ces pays, jouait un rôle de médiateur pour rapprocher les points de vue".

Concernant les négociations nucléaires indirectes irano-américaines qui se sont tenues à Doha, au Qatar, les 27 et 28 juin, une source bien informée a déclaré à The Media Line que "les deux jours de négociations avaient échoué à cause de l'intransigeance de la délégation iranienne."