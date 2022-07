Cisjordanie: des banderoles destinées à Joe Biden dénoncent "l'apartheid" imposé par Israël

La population palestinienne dit ne rien espérer de Joe Biden si ce n'est une aide économique

A l'occasion de la venue du président américain Joe Biden à Bethléem vendredi pour y rencontrer Mahmoud Abbas, l'organisation israélienne de défense des droits de l'Homme d'extrême gauche B'Tselem a installé des banderoles dans la ville dénonçant "l'apartheid" dans le pays.

"Monsieur le président, ceci est de l'apartheid", peut-on lire en anglais sur les banderoles accrochées dans le centre-ville.

"En tant que chef de la plus grande démocratie du monde, le président américain doit savoir qu'il soutient un Etat d'apartheid qui viole les droits des Palestiniens dans les Territoires occupés et également à l'intérieur de la Ligne verte, du Jourdain à la Méditerranée", a déclaré Kareem Jubran, directeur de la recherche au sein de B'Tselem. "La communauté internationale doit faire pression pour l'abolition de ce système", a-t-il ajouté.

Lundi, une affiche géante disposée par l'ONG israélienne Shalom Achshav (La paix maintenant) à l'entrée de Tel-Aviv figurait les drapeaux israélien et palestinien côte à côte, et souhaitait la "bienvenue au président Biden dans les deux Etats que nous aimons le plus", faisant référence à un Etat israélien et un Etat palestinien.

Interrogés sur leur attentes quant à la visite de Joe Biden, les Palestiniens affirment dans leur grande majorité ne rien espérer du président américain - qu'ils jugent peu différent de Donald Trump - , si ce n'est une aide économique.

Joe Biden a toujours été un fervent défenseur de la solution à deux Etats, qu'il considère comme la seule viable pour Israéliens et Palestiniens, et s'est engagé à évoquer la question avec les dirigeants des deux bords lors de sa visite.