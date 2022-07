La fiancée de Khashoggi dénonce la visite "déchirante" et "décevante" de Joe Biden en Arabie saoudite

Le prince héritier a longtemps nié toute connaissance ou implication dans le meurtre de Khashoggi

Hatice Cengiz, la fiancée du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi, qualifie de "déchirante" la décision de Joe Biden de se rendre en Arabie saoudite, accusant le président américain de revenir sur sa promesse de donner la priorité aux droits de l'homme.

Dans une interview accordée à l'Associated Press à Istanbul, un jour avant que Joe Biden ne se rende en Arabie saoudite pour rencontrer le prince héritier, Mme Cengiz a affirmé que Joe Biden devrait faire pression sur l'Arabie saoudite - un pays qu'elle décrit comme un "terrible allié" - pour qu'elle adopte un programme en faveur des droits de l'homme. Elle souhaite également que Joe Biden cherche à obtenir davantage de réponses des autorités saoudiennes sur ce qu'il est advenu de la dépouille de Khashoggi.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane a longtemps nié toute connaissance ou implication dans le meurtre de Khashoggi, qui a été perpétré à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul par des agents qui travaillaient pour le jeune héritier du trône. Selon un rapport des services de renseignement américains que M. Biden a déclassifié après son entrée en fonction, le meurtre de M. Khashoggi n'aurait pas pu avoir lieu sans que le prince Mohammed en soit informé.

Mme Cengiz s'était rendu avec Jamal Khashoggi au consulat saoudien pour un rendez-vous afin de récupérer les documents nécessaires à son mariage. Pendant qu'elle attendait à l'extérieur, il est entré - et n'est jamais réapparu.

"Ce jour-là a détruit ma vie. Et je ne veux me souvenir d'aucune partie de ce jour", a confié Mme Cengiz, rappelant qu'ils avaient prévu de choisir de nouveaux meubles pour leur maison après sa visite au consulat et de rencontrer des amis.

Joe Biden a déclaré pendant sa campagne qu'il pensait que Jamal Khashoggi avait été tué sur ordre du prince Mohammed, décrivant le royaume comme un Etat "paria" et affirmant "qu'il y a très peu de valeur sociale rédemptrice dans le gouvernement actuel de l'Arabie saoudite".

"C'est un très grand recul", a souligné Mme Cengiz à propos de la décision de Biden de rétablir les liens diplomatiques avec l'Arabie saoudite. "C'est déchirant et décevant. Et Biden va perdre son autorité morale en faisant passer le pétrole et l'opportunisme avant les principes et les valeurs."

"C'était un très grand espoir pour moi de croire, à nouveau, que Joe Biden ferait quelque chose pour moi et pour Jamal, mais au lieu d'être différent, il fait la même chose en embrassant les dictateurs de la région. C'est donc très décevant pour moi", a-t-elle affirmé.

"Il doit se demander ce qui est arrivé à son corps ? Où est son corps ? Nous n'avons toujours pas de réponse", ajoute-t-elle. "Et les gens ont besoin d'obtenir la vérité dans cette affaire. Et nous ne pouvons pas oublier."

"Nous ne pouvons pas oublier ce qui est arrivé à Jamal", a-t-elle conclu.