Joe Biden promet aux Palestiniens la 4G, à défaut d'un Etat

Joe Biden a admis qu'un Etat palestinien était irréaliste "à court terme"

Le président américain Joe Biden aborde vendredi un versant bien plus délicat de son premier voyage au Moyen-Orient: les Territoires palestiniens et, surtout, l'Arabie saoudite. Le président Biden a prévu de visiter un hôpital de Jérusalem-Est où il devrait annoncer une aide au réseau hospitalier local. Puis il devrait se rendre à Bethléem, en Cisjordanie pour s'entretenir avec le président Mahmoud Abbas pour discuter de la situation dans les Territoires palestiniens et d'aide économique.

Le président Biden, qui se félicite d'avoir rétabli des liens "coupés" par son prédécesseur Donald Trump, devrait annoncer des financements destinés aux Palestiniens. Ils porteront notamment sur un projet visant à faire passer à la 4G, en 2023, la connexion internet sur les réseaux sans fil en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Actuellement, y règnent respectivement la 3G et la 2G, ce qui complique la digitalisation de l'économie. Le président américain annoncera également des projets visant à faciliter l'accès au pont Allenby, qui relie la Cisjordanie à la Jordanie, ainsi qu'une série d’initiatives destinées à soutenir les Palestiniens.

Si Joe Biden a rappelé son soutien à la solution à deux Etats, il s'est gardé de relancer le processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis 2014. Les Palestiniens se sont d’ailleurs plaints que les mesures en faveur de la qualité de vie ne soient qu’une faible compensation face à l’absence de progrès diplomatique vers une solution à deux États.

Mercredi, M. Biden a provoqué la colère de nombreux Palestiniens en estimant qu’État palestinien était irréaliste à court terme. Néanmoins, un responsable palestinien a reconnu que les sept annonces attendues étaient supérieures à ce à quoi s’attendait l'Autorité palestinienne.

Après son entretien avec Mahmoud Abbas, le président américain ira à la basilique de la Nativité de Bethléem, avant de quitter Israël pour aborder le versant le plus stratégique de son périple : l'Arabie Saoudite.