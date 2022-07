Arabie saoudite: quand le pétrole réhabilite le "paria" MBS

La visite de Joe Biden à Riyad braque les projecteurs sur ce prince saoudien aux multiples facettes

Après sa visite de deux jours à Jérusalem dont l'objectif affiché - et tenu - était de renforcer les relations avec l’allié israélien, Joe Biden se rend vendredi en Arabie saoudite pour une rencontre inédite avec le prince héritier du royaume Mohammed ben Salmane surnommé "MBS". Un prince qui s’impose peu à peu, malgré son titre, comme une figure moderne et incontournable du Proche-Orient.

Du haut de ses 36 ans, MBS dirige d’une main de fer le pays depuis 2017, avec une volonté résolue de le faire entrer de plain-pied dans la mondialisation et la respectabilité.

Pari tenu. Les colossales réserves de pétrole du Royaume donnent de facto au jeune dirigeant un rôle majeur sur la scène internationale. Mais le fils du roi Salmane, malin, a déjà engagé des réformes économiques importantes afin de rompre avec la dépendance exclusive du pays à l’or noir.

Surtout, celui qui accèdera officiellement au trône à la mort de son père a considérablement allégé le poids de la religion au sein du royaume, toujours avec cette volonté d’ouvrir l’Arabie saoudite sur le monde. La police des mœurs, qui terrorisait autrefois les jeunes, a été recadrée et les restrictions imposées aux femmes, leur permettant de conduire et d'obtenir un passeport uniquement avec l'autorisation de leur "tuteur" masculin, ont été levées. Des mesures inimaginables dans le pays, il y a encore une décennie.

MBS voit par ailleurs d’un bon œil un rapprochement avec Israël, l’ennemi de toujours. Les convergences d’intérêts, aussi bien sur le plan diplomatique avec la lutte contre la menace iranienne, que sur le plan économique, et les opportunités qu’offriraient la paix avec l’État hébreu l’incitent à donner son accord à son voisin émirati pour la signature des Accords d’Abraham.

Mais la face séduisante du Prince en cache une autre, que les Etats-Unis et consœurs ont décidé désormais de moins voir. Ainsi, au nom de la lutte "anticorruption", 200 personnalités, dont des princes et des hommes d'affaires, sont arrêtées en novembre 2017 lors d'une purge sans précédent. Des rafles visent également religieux et intellectuels, mais aussi des militants des droits humains.

Surtout, l'image du Prince très apprécié à l’internationale est fortement ébranlée en octobre 2018, avec l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, critique du pouvoir, au consulat saoudien à Istanbul. Fustigé par les dirigeants occidentaux, il est même alors qualifié de "paria" par Joe Biden, déjà président, en 2020.

Mais la conjoncture et la guerre en Ukraine ont eu raison d'une approche américaine sans compromis. Cet après-midi, le président américain ira à Riyad pour rebâtir les relations avec MBS et tenter de faire baisser les prix de l'essence dans son pays. Le Prince, lui, devrait savourer.