"La décision de Riyad d'ouvrir son espace aérien aux vols israéliens est un "premier pas officiel vers la normalisation" (Yaïr Lapid)

"Nous continuerons à y travailler avec la prudence nécessaire"

Le Premier ministre Yaïr Lapid a déclaré vendredi que la décision saoudienne d'ouvrir son espace aérien aux vols israéliens est une "première étape officielle" d'un processus diplomatique plus large de normalisation avec l'État juif.

"Nous continuerons à y travailler avec la prudence nécessaire", a-t-il affirmé devant la presse réunie à l'aéroport, alors que l'Air Force One décollait à bord d'un premier vol direct historique pour l'Arabie saoudite, point d'orgue de sa première tournée au Moyen-Orient.

Cette mesure permettra aux vols à destination de l'Asie de l'Est et de l'Australie de gagner un temps considérable, entraînant "d'énormes économies de carburant, de temps et de coûts - des économies qui toucheront directement les Israéliens et réduiront le prix des billets d'avion", a-t-il souligné.

M. Lapid a ajouté que le voyage de deux jours de M. Biden comprenait également "des réalisations qui prendront des années avant que nous puissions les dévoiler."

Peu avant son déplacement dans cette monarchie du Golfe, deux nouvelles clés sont tombées: Israël a dit n'avoir "aucune objection" au transfert de deux îlots stratégiques à l'Arabie saoudite et celle-ci a ensuite annoncé l'ouverture de son espace aérien à "tous les transporteurs", y compris israélien, une décision "historique" pour Joe Biden.

Ces deux initiatives pourraient, selon des analystes, ouvrir la voie à un éventuel rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël, pays qui a normalisé notamment ses relations en 2020 avec deux pays alliés du royaume saoudien: les Emirats arabes unis et Bahreïn.