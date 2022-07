Exclusif: le chef de l'armée israélienne a survolé l'espace aérien saoudien

El Al a demandé à Riyad d'autoriser les survols de son territoire dès cette semaine

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Aviv Kochavi, a survolé l'Arabie saoudite peu de temps après que l'État du Golfe a annoncé qu'il ouvrirait son espace aérien aux vols israéliens, a déclaré dimanche le porte-parole de Tsahal à i24NEWS dans une interview exclusive.

"Le chef d'état-major de Tsahal a déjà survolé l'Arabie saoudite alors qu'il faisait route vers le Golfe", a indiqué le porte-parole, le général de brigade Ran Kochav.

Plus tôt ce dimanche, la compagnie aérienne nationale israélienne El Al a également déposé une demande officielle auprès de l'Arabie saoudite afin qu'elle autorise les survols de son territoire dès cette semaine.

Parlant également du prochain voyage d'Aviv Kochavi au Maroc lundi, le porte-parole de l'armée a salué le développement des liens entre Israël et le royaume dans le cadre des accords d'Abraham. Il a notamment évoqué la première participation de Tsahal en tant qu'observateur à l'exercice militaire international "Lion d'Afrique" au Maroc.

"Des officiers israéliens ont participé à un exercice, en uniforme, avec le drapeau israélien, au Maroc fin juin, et maintenant nous préparons la visite du chef d'état-major de Tsahal. Nous allons nous entraîner ensemble, développer nos liens de défense et collaborer au niveau des formations et du renseignement, le tout dans le cadre des accords d'Abraham et des relations bilatérales avec le Maroc", a salué Ran Kochav.

Commentant les roquettes tirées depuis Gaza peu après la visite de Joe Biden en Israël, le porte-parole de Tsahal a affirmé que l'Iran avait peut-être commandité ces attaques.

"Il est clair que l'Iran est un facteur négatif majeur dans la région, qui pilote à la fois le Jihad islamique à Gaza et le Hezbollah au Liban, sans oublier ses tentatives de s'établir en Syrie", a souligné Ran Kochav.

"L'Iran est l'ennemi commun aux pays de la région, et j'espère que nous réussirons ensemble, avec le soutien de notre meilleur allié, les États-Unis, à agir et à concrétiser la promesse du président Biden que l'Iran n'obtiendra jamais l'arme nucléaire", a-t-il ajouté, faisant référence à la déclaration du président américain lors de son voyage en Israël la semaine dernière.

Il a ajouté que même si le Hamas n'avait pas revendiqué la responsabilité des tirs de roquettes, Tsahal "continuerait à opérer pour éliminer les capacités offensives du Hamas". "Peu importe qui a tiré. Nous continuerons à répondre avec force et fermeté à toute agression", a souligné Ran Kochav.