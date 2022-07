Exclu: l'Arabie saoudite vue par notre reporter Maël Benoliel

"En arrivant, nous avions le sentiment d'être les premiers hommes à débarquer sur la Lune"

A l'occasion de la première tournée au Moyen-Orient du président américain la semaine dernière, notre envoyé spécial Maël Benoliel s'est rendu en Arabie saoudite où Joe Biden a passé deux jours, détaillant en exclusivité son expérience depuis Djeddah.

Pour l'heure, Israël et l'Arabie saoudite n'ont pas de relations diplomatiques officielles.

"En atterrissant à Ryad, depuis Tel-Aviv via Dubai, nous avions un petit peu le sentiment d'être les premiers hommes à débarquer sur la Lune," a déclaré Maël Benoliel précisant toutefois que l'Arabie s'ouvre progressivement au tourisme. "Le pèlerinage du Hajj a vu plus d'un million de musulmans affluer à la Mecque."

"Au poste de contrôle des passeports à l'aéroport international du roi Khaled de Ryad, la douanière entièrement voilée n'a pas été alarmée par nos visas touristiques électroniques indiquant que nous étions des ressortissants français, des journalistes basés en Israël travaillant pour i24NEWS", révèle Maël.

Tant à Djeddah qu'à Ryad, il affirme s'être présenté comme un Israélien venu faire du tourisme et avoir reçu des réactions amicales, les habitants lui souhaitant "la bienvenue." Il assure également avoir engagé des discussions politiques avec certains passants, ne mentionnant pas le fait qu'il était journaliste.

"La plupart des Saoudiens préfèrent toutefois éviter ce genre de sujets", souligne-t-il, "ils se contentent de faire confiance à leurs dirigeants et s'alignent sur leurs positions."

Maël Benoliel rapporte par ailleurs que deux sujets préoccupent particulièrement les Saoudiens: premièrement la question palestinienne et le conflit avec Israël, et deuxièmement, la liberté de culte avec la question de la souveraineté musulmane sur al-Aqsa et l'esplanade des Mosquées (mont du Temple pour les Juifs), troisième lieu saint de l'islam.

"Sans la résolution de ces deux questions, il parait difficile de voir les Israéliens débarquer en masse en Arabie saoudite. Il se pourrait bien qu'être sur le sol saoudien reste un privilège réservé à quelques Israéliens," a conclu Maël.

Le président Joe Biden a passé deux jours en Israël où il a rencontré les dirigeants israéliens avant de s'entretenir avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il s'est ensuite envolé pour l'Arabie saoudite lors d'un vol historique reliant Tel-Aviv à Djeddah. Il a notamment rencontré sur place le prince héritier MBS. Joe Biden a promis que son pays "ne se détournerait pas" du Moyen-Orient en laissant "un vide que pourraient remplir la Chine, la Russie ou l'Iran".