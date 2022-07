Mahmoud Abbas remercie l'Arabie saoudite pour son soutien à la cause palestinienne

Mahmoud Abbas a en outre réitéré son soutien à l'Initiative de paix arabe

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a exprimé dimanche sa gratitude à l'Arabie saoudite pour avoir soutenu la cause palestinienne lors du sommet de Djeddah du Conseil de coopération du Golfe vendredi, auquel a participé le président américain Joe Biden.

Mahmoud Abbas a envoyé un message au roi Salmane d'Arabie saoudite et un autre à son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salmane, le dirigeant de facto du royaume, a rapporté l'agence de presse Wafa. Le dirigeant palestinien les a tous deux remerciés pour "leur soutien aux droits nationaux de notre peuple et à notre juste cause, en réclamant la fin de l'occupation israélienne de notre terre et la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale", selon l'information relayée.

Mahmoud Abbas a également félicité les Saoudiens pour les résultats du sommet qui, a-t-il dit, renforceront la sécurité régionale, la stabilité et les économies arabes.

Après les rencontres de Joe Biden avec le roi et le prince héritier, les parties ont publié un communiqué conjoint réaffirmant leur soutien à la solution à deux États comme seul moyen de résoudre le conflit israélo-palestinien. "Les dirigeants ont souligné leur détermination à rester étroitement coordonnés dans leurs efforts pour encourager les parties à démontrer - par des politiques et des actions - leur engagement en faveur d'une solution à deux États", indique le communiqué, ajoutant qu'Etats-Unis et Arabie saoudite "saluent tous les efforts qui contribuent à parvenir à une paix juste et globale dans la région".

Le ministre d'État saoudien aux Affaires étrangères a déclaré vendredi à CNN que si la normalisation des relations avec Israël était une "option stratégique", une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens était une "exigence" avant que Riyad n'officialise ses relations avec Jérusalem.

Il a par ailleurs déclaré que l'accord annoncé jeudi par l'Arabie saoudite pour ouvrir l'espace aérien saoudien à tous les survols civils n'avait "rien à voir avec Israël", et n'était pas annonciateur d'un rapprochement avec l'Etat hébreu. Des affirmations qui contredisaient clairement les déclarations publiques de Joe Biden et du Premier ministre Yaïr Lapid, qui avaient salué cette décision comme un premier pas tangible vers la normalisation.

Mahmoud Abbas a en outre réitéré son soutien à l'Initiative de paix arabe lors d'une conférence de presse vendredi avec Joe Biden vendredi à Bethléem. La proposition de 2002, parrainée par l'Arabie saoudite, offre à Israël des relations entièrement normalisées avec les 22 membres de la Ligue arabe s'il accepte une solution à deux États basée sur les frontières de 1967 et une solution juste pour les réfugiés palestiniens. Le plan n'a jamais été accepté par Israël.