Cisjordanie: 11 personnes soupçonnées d'activités terroristes arrêtées par les forces de sécurité israéliennes

Des armes illégales ont été saisies

Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont arrêté 11 personnes recherchées pour activités terroristes dans toute la Cisjordanie

Les forces de Tsahal ont opéré dans les villages d'Al Khader, Habla, Na'alin et Beta.

Au cours de l'opération des combattants de Tsahal dans la ville d'Hébron cinq suspects ont été arrêtés, soupçonnés d'activités terroristes.

En outre, les combattants ont localisé des armes M16 illégales et un certain nombre d'autres armes.

En outre, les troupes ont opéré dans le camp de réfugiés de Jilzon dans la zone de la Brigade territoriale de Benjamin et ont arrêté quatre autres personnes recherchées. Plusieurs suspects ont lancé des pierres et des briques sur les forces qui ont riposté par des coups de feu.

Au cours de l'opération dans le village d'Akev dans la zone de la brigade territoriale de Binyamin deux autres individus ont été appréhendés. Un certain nombre d'émeutiers ont lancé des pierres, tiré des feux d'artifice et tiré à balles réelles sur les forces de Tsahal et la police des frontières qui ont répondu avec des moyens de dispersion des foules.

Aucune victime israélienne n'est à déplorer.

Les suspects ont été emmenés pour interrogatoire.

Les troupes de Tsahal mènent des raids quotidiens en Cisjordanie pour déjouer les attaques terroristes prévues sur le sol israélien.