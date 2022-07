Ouverture du poste-frontière Allenby vers la Jordanie: la ministre des Transports salue l'implication du roi du Maroc

Les autorités israéliennes sont en contact avec des responsables américains, marocains et palestiniens

La ministre du Transport et de la Sécurité routière Merav Michaeli a été interviewée sur la chaîne marocaine Medi1TV et a évoqué le rôle joué par le Maroc et le roi Mohammed VI pour la conclusion d'un accord sur l'ouverture ininterrompue du passage frontalier Allenby qui relie la Cisjordanie et la Jordanie.

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI a joué un rôle important dans l'ouverture (du passage d'Allenby). Sa volonté de s'impliquer personnellement a contribué à faciliter la médiation entre toutes les parties. Il a rendu la chose possible", a déclaré la ministre.

"Je connais l'étendue de son engagement envers la région et pour la paix, et je suis sûre que cela continuera à être un facteur très utile à l'avenir. Nous travaillons à l'ouverture (du passage Allenby) depuis longtemps, car il est très important d'améliorer les liens entre l'Autorité palestinienne et la Jordanie. C'est un aspect qu'il ne faut pas oublier", a affirmé la ministre.

"Je crois fermement que la paix et la pleine coopération peuvent être réalisées dans la région. Pendant longtemps, nous nous sommes concentrés sur les menaces communes. Il est maintenant temps d'apprendre à nous connaître, de tirer parti des opportunités que nous partageons, et d'agir en conséquence pour améliorer la situation de la région", a ajouté Mme Michaeli, en exprimant l'"espoir et des possibilités pour un avenir meilleur".

Les autorités israéliennes sont en contact avec des responsables américains, marocains et palestiniens en vue de garantir l'ouverture permanente du point de passage appelé également al-Hussein, qui relie la Cisjordanie et la Jordanie.

Israël et le Maroc ont normalisé leurs relations en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham.

Les commentaires de la ministre interviennent alors que le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, a atterri dans le royaume pour une première visite officielle d'un chef militaire israélien.