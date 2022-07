ANALYSE/ Biden: une visite sans véritable éclat et probablement sans lendemain

Tant Israël que les Américains, ont raté une occasion de conclure un accord profitable à tous

Joe Biden est arrivé au Moyen Orient avec la ferme intention de limiter au maximum les poignées de main avec ses interlocuteurs israéliens, palestiniens ou saoudiens. C'était la consigne transmise par son proche entourage. Et pourtant. De son séjour à Jérusalem et à Djeddah, on retiendra deux "fausses" poignées de main ; d'abord, celle que la chanteuse israélienne Youval Dayan lui a refusée, pour des motifs religieux, après avoir chanté la version israélienne de "Let It Be" dans les jardins de la présidence de l'Etat d'Israël. Ensuite, celle qui s'est concrétisée, poings fermés, comme deux boxeurs qui se jaugent avant un combat, à Djeddah, avec le prince héritier saoudien Mohamed Ibn Salman, celui-là même que Biden tient toujours pour responsable de l'élimination sordide du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Cependant il serait réducteur de résumer cette visite de Joe Biden à ces deux clichés si médiatisés. Derrière, on peut tirer plusieurs leçons importantes de ce séjour du président américain dans les principaux dossiers à l'ordre du jour.

1. Dossier iranien: beaucoup de discours, peu de gestes

Il faut se rendre à l'évidence: la visite de Biden n'a pas engendré les résultats escomptés côté israélien dans le dossier iranien. Face à un Yaïr Lapid qui, à l'instar de Netanyahou, a prôné l'usage de la force pour freiner l'Iran, Joe Biden a brandi, une fois de plus, sa carte préférée: la diplomatie. Et même s'il a affirmé que les Etats-Unis "n'attendraient pas indéfiniment les Iraniens", le président américain semble prêt à leur accorder carte blanche pour recussiter l'accord de Vienne de juillet 2015. La "Déclaration de Jérusalem" prend, certes, l'engagement que "jamais l'Iran ne pourra se doter de l'arme nucléaire". Mais, pour l'ensemble des observateurs, il ne s'agit que d'une promesse. De facto, si Israël envisage une attaque militaire contre les installations nucléaires iraniennes, comme le sous-entend le chef d'Etat major Aviv Kohavi, il risque de se retrouver seul et sa marge de manœuvre opérationnelle sera particulièrement réduite. Ceci explique pourquoi des officiers supérieurs des Renseignements militaires affirment discrètement qu’un accord de Vienne renouvelé leur offrirait le délai nécessaire pour être fin prêt à une offensive israélienne.

2. Dossier libanais: une occasion manquée

Dans l'absolu, Biden aurait dû profiter de son passage pour régler le litige entre Israël et le pays du Cèdre pour ce qui est de la délimitation de leur frontière maritime. Il aurait pu imposer son autorité pour persuader les deux pays qu'un tel règlement affaiblirait le Hezbollah et enrichirait les ressources énergétiques du Liban. Il n'en a rien été: le dossier a été négligé et, tant Israël que les Américains, ont raté une occasion de conclure un accord profitable à tous. Dommage.

3. Dossier palestinien: une éternelle frustration

Là encore, Biden n'a pas été porteur du moindre message d'espoir pour les Palestiniens: il n'a pas réclamé l'ouverture du Consulat général des Etats-Unis à Jérusalem, car il savait que cela fâcherait les Israéliens. Il n'a pas non plus voulu revenir sur les circonstances de la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh et a éludé le problème. Mais son passage a, au moins, permis de clarifier un point important: l'administration américaine n'a pas seulement adopté les Accords d'Abraham, concoctés par le tandem Trump-Netanyahou. Elle en a fait l'un des axes principaux de sa présence dans cette région du monde. De facto, le paradigme si cher aux démocrates pro-Obama, selon lequel la normalisation avec le monde arabe n'interviendra pas sans un règlement du conflit israélo-palestinien, a été mis de côté, voire abandonné au profit d'un développement des relations sécuritaire entre Israël, les Etats-Unis et les pays modérés du Golfe.

Le principe des "deux Etats pour deux peuples" demeure, mais même le président démocrate admet qu'il "ne pourra être mis en application dans un proche avenir". A défaut, les Américains ont apporté une aide de 200 millions de dollars à des hôpitaux de l'Est de Jérusalem… qui, par ailleurs, reçoivent aussi des subventions de l'Etat d'Israël souverain. Seul lueur d'espoir pour Mahmoud Abbas: selon le célèbre expert du monde arabe de la chaine 12, Ehud Yéari, la Jordanie aurait exigé d'introduire l'Autorité palestinienne dans les accords d'Abraham, avec un statut d'observateur. Côté israélien, on dément…

4. Dossier saoudien: une normalisation à pas de fourmi

La semaine dernière, alors qu’Israël attendait Biden de pied ferme, une rumeur a circulé… A l'issue de sa visite à Jérusalem, le président américain pourrait inviter un haut fonctionnaire israélien à monter à bord d'Air Force 1 pour faire, avec lui, le voyage vers Djeddah. Cela aurait été un geste fort, marquant, mémorable. On avait alors avancé les noms de David Barnéa, chef du Mossad, ou d'Eyal Houlata, le conseiller à la sécurité nationale et même celui de… Yaïr Lapid lui-même. Finalement, là encore, Biden est arrivé en Arabie Saoudite les mains vides. Il s'avère qu'en matière de normalisation, les Saoudiens préfèrent continuer à dialoguer avec les Israéliens et à faire des affaires avec eux, le plus loin possible des projecteurs. Les deux seules mesures publiques annoncées ont été l'autorisation de survol des cieux saoudiens par les avions commerciaux israéliens, et l'autorisation pour les Arabes israéliens de se rendre de l'aéroport Ben Gourion (ou de Ramon) vers La Mecque pour le pèlerinage du Hadjj.

Et les Saoudiens ne sont pas les seuls à préférer la discrétion: le Qatar et le Sultanat d'Oman, qui bénéficient d'un statut de médiateur avec l'Iran, ne veulent pas perdre cette position et optent aussi pour des contacts solides mais discrets avec Israël. Le principal obstacle à la normalisation israélo-saoudienne est le roi Salman, figure de l'ancienne génération, qui n'est pas prêt à sacrifier la cause palestinienne sur l'autel des accords d'Abraham. Il exige, avant toute reconnaissance, qu'Israël adopte la fameuse option saoudienne de 2002 qui prêche en faveur d'un Etat palestinien. MBS, qui ne veut pas fâcher son père, se range à ses côtés. Pour l'instant. Mais lorsque le roi ne sera plus là, les choses devraient changer. Au-delà de ce point central, les Saoudiens ne font toujours pas confiance aux Américains.

Le traumatisme du retrait américain précipité d'Afghanistan est omniprésent. Même s'ils augmentent leur production de pétrole, l'impact sur le prix de l'essence à la pompe ne sera que faible. Et, surtout, ils ne croient pas un seul mot des promesses de Biden, selon lesquelles les Etats Unis ont la ferme intention de rester présents aux Proche et Moyen-Orient et ainsi d'empêcher que la Chine et la Russie ne s'engouffrent dans cette immense brèche qu'ils auraient laissée. Enfin, même les promesses d'une alliance régionale, dans le cadre du forum des Six, visant à se protéger d''attaques iraniennes, ont été revues à la baisse.

De facto, Joe Biden est rentré de son séjour quasiment bredouille, sans le moindre acquis diplomatique ou sécuritaire qui pourrait rendre sa visite inoubliable. Il a eu le temps d'assimiler que, dans cet Orient complexe, la realpolitik prend souvent le pas sur les grands principes: ainsi, à Jérusalem, Biden a dû renoncer à dénoncer les implantations israéliennes afin de ne pas froisser l'aile droite de l'actuel gouvernement Lapid. Il a aussi dû s’asseoir sur son exigence de respect des Droits de l'Homme, afin de supplier MBS d’enclencher une hausse de le production d'or noir qui pourrait entrainer une baisse du prix de l'essence aux Etats-Unis.

En Israël, on comprend mieux pourquoi Biden est souvent assimilé à un canard boiteux. Certes, Il a ému les Israéliens, déçu les Palestiniens et excédé les Saoudiens. Mais il n'a pas obtenu de "game changer" qui lui permette d'aborder plus sereinement les élections de la mi-mandat…