Sommet Russie-Iran-Turquie: l'entente entre trois autocrates aux intérêts divergents est-elle possible ?

"Ce sommet est aussi une façon pour V. Poutine de montrer qu'il n'est pas isolé"

Un sommet tripartite organisé à Téhéran réunit ce mardi les présidents iranien, russe et turc.

Au menu des discussions de cette réunion qui marque un resserrement des rangs du front anti-occidental, la Syrie, enjeu stratégique majeur pour les parties, la guerre en Ukraine et d'autres questions trilatérales, notamment économiques. Les trois pays, dont les objectifs divergent, veulent trouver des terrains d'entente afin d'avancer leurs pions dans la région.

"Ce dialogue entre les trois autocrates est certes une manière de montrer leur force, mais il rend compte aussi des difficultés de la triangulation en Syrie, alors que ces pays ont des intérêts qui ne convergent pas toujours", souligne à i24NEWS le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et expert en relations internationales.

Ankara espère essentiellement négocier un accord afin de lancer une nouvelle offensive contre les combattants pro-Kurdes dans le nord de la Syrie, une initiative jusque-là rejetée par Téhéran et Moscou, qui plaident pour une solution politique. "Un tel feu vert permettrait au président turc de remporter des points décisifs dans le camp nationaliste au sein de son pays, en vue des prochaines élections présidentielles prévues l'année prochaine", explique le général Trinquand.

La question de cette "opération spéciale" comme l'appelle pudiquement la Turquie, est d'ailleurs le seul véritable enjeu de ce sommet, selon Nathanaël Chouraqui, spécialiste du Moyen-Orient sur i24NEWS. "Cette opération impliquerait une violation de la souveraineté syrienne, et pour cela, Erdogan a besoin de l'aval de la Russie et de L'Iran qui sont les garants de la Syrie", explique-t-il.

Selon l'expert, la Turquie pourrait parvenir à surmonter les réticences de Moscou et Téhéran en abattant plusieurs cartes. D'abord, celle des exportations de céréales en provenance d'Ukraine. Ankara, qui tente de jouer un rôle de médiateur dans le conflit, compte en effet œuvrer pour la mise en place d'un accord négocié par l'ONU pour permettre l'exportation via la mer Noire de 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes toujours bloquées dans des silos. Une initiative dans laquelle Moscou a des intérêts, puisqu'il veut éviter de se mettre à dos l'Afrique et le Moyen-Orient, largement dépendants de ces exportations. Ensuite, il se pourrait que le président turc agite la carotte de la réouverture de son espace aérien aux avions russes, fermé depuis le déclenchement du conflit en Ukraine.

L'Iran, troisième acteur de ce sommet, pourrait toutefois imposer des pressions à la Russie afin d'éviter qu'elle ne lâche du lest face à la Turquie, en jouant sur les négociations en cours avec Moscou pour l'acquisition de drones de combat iraniens.

Pour le général Trinquand et Nathanaël Chouraqui, cette rencontre tripartite permet aussi à l'Iran et à la Russie, tous deux visés par des sanctions internationales sévères, de montrer qu'ils ne sont pas isolés sur la scène internationale. C'est d'autant plus vrai pour Vladimir Poutine, qui effectue là son deuxième déplacement à l'étranger seulement depuis le début de la guerre en Ukraine.