Tollé après la diffusion d'un reportage israélien sur le pèlerinage de La Mecque

Gil Tamary, un journaliste de la Chaîne 13, a suscité l'indignation après avoir filmé et diffusé un reportage à la Mecque, alors que des millions de musulmans du monde entier effectuaient le Hajj (pèlerinage) dans la ville sainte musulmane.

Gil Tamary se trouvait à l'origine en Arabie Saoudite pour couvrir la conférence régionale à laquelle a assisté le président américain Joe Biden la semaine dernière, avec deux autres journalistes israéliens.

Les non-musulmans sont strictement interdits d'entrée dans la ville saoudienne de La Mecque, une prohibition qui s'appuie sur un verset du Coran interdisant aux polythéistes de s'approcher de la Grande Mosquée de La Mecque.

Dans le reportage diffusé lundi sur la chaîne israélienne, Gil Tamary relève que les non-musulmans ne sont pas autorisés à entrer à La Mecque, mais il détaille comment il a réussi à braver l'interdiction avec l'aide d'un chauffeur musulman. Le journaliste souligne que ce dernier ne savait pas qu'il était israélien, car il avait pris soin de ne parler qu'en anglais.

Le reportage a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux, les internautes s'emparant du hashtag "Jew_in_the_Haram" (une référence à la Grande Mosquée "Masjid al-Haram").

L'une des condamnations les plus marquantes est venue du blogueur saoudien pourtant pro-israélien, Mohammed Saud, qui soutient la coexistence entre Juifs et Arabes. Il a fustigé l'entrée de Gil Tamary à La Mecque en publiant une vidéo sur Twitter : "Mes chers amis en Israël, un de vos journalistes est entré dans la ville sainte musulmane de La Mecque et a filmé une vidéo sans honte. C'est comme si j'entrais dans une synagogue et que j'y lisais la Torah. Honte à vous, Chaîne 13, d'offenser ainsi la religion musulmane".

Mohammed Saud a également écrit un éditorial sur le site web du média israélien Arutz Sheva. "Qu'a-t-il découvert qui n'était pas connu sur l'endroit ? Le lieu est filmé 24 heures sur 24, il y a Google aujourd'hui et il est possible de tout savoir sur cet endroit. Il savait qu'il violait la loi du pays, il savait qu'il violait l'islam, mais lui et sa chaîne ont décidé de faire preuve de mépris envers tout cela", a écrit le blogueur.

Les internautes israéliens ont également exprimé leur indignation. L'ancien député Yehuda Glick a tweeté: "La Chaîne 13 doit s'expliquer concernant le reportage de Gil Tamary. Plus les excuses et la reconnaissance des erreurs seront rapides, plus les dégâts seront réduits."

"D'un côté, le reportage de Gil Tamary à La Mecque est l'expression d'un véritable courage journalistique. D'un autre côté, que penserions-nous si le Temple existait encore, et qu'un musulman passait le mur de démarcation au-delà duquel les non-juifs ne peuvent pas aller, selon la loi juive ? Que penserions-nous si un musulman mangeait de la viande d'un sacrifice de Pâque ? Nous considèrerions tout cela comme un blasphème", a tweeté Avraham Bloch, journaliste de la Chaîne 14.

Des journalistes arabes israéliens ont également exprimé leur indignation, estimant "qu'une ligne rouge avait été franchie".

Selon Makor Rishon , des sources au ministère des Affaires étrangères ont indiqué que le Royaume d'Arabie saoudite n'avait envoyé à ce jour aucune plainte ou protestation officielle concernant l'entrée de Gil Tamary à La Mecque.

Face au tollé provoqué, Gil Tamary et la Chaîne 13 ont présenté des excuses mardi, affirmant que le reportage "ne visait pas à offenser les musulmans".

"La curiosité est au cœur du journalisme, et ce type de démarche est ce qui sépare le bon journalisme du grand journalisme. Ce principe fondateur nous a guidés dans cette entreprise journalistique et a permis à de nombreuses personnes de voir, pour la première fois, un lieu si important pour nos frères et sœurs musulmans et pour l'histoire humaine", a justifié Gil Tamary.