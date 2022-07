Cisjordanie: arrestation d'un terroriste palestinien impliqué dans le meurtre d'un soldat de Tsahal il y a 16 ans

Le terroriste a été recruté par un Palestinien de la bande de Gaza pour mener des attaques en Cisjordanie

Un terroriste palestinien ayant tué un soldat de Tsahal il y a 16 ans et participé à des attaques par balle dans la zone de la tombe de Yossef à Naplouse a été arrêté en mai.

La cellule affiliée aux brigades Tanzim à laquelle il appartient à été mise au jour grâce à des opérations conjointes de Tsahal, du Shin Bet et de la police israélienne.

Selon les éléments de l'enquête, le terroriste du nom d'Alam Al-Ra'i, âgé de 42 ans et résidant à Naplouse, a été recruté par un habitant de la bande de Gaza afin de perpétrer des attaques en Cisjordanie. Après avoir reçu les fonds nécessaires, Alam Al-Ra'i a lui-même recruté des membres au sein de sa cellule pour mener ces activités.

La même enquête a permis de recueillir des preuves de l'implication du terroriste dans une autre cellule des Brigades Tanzim ayant mené un certain nombre d'attaques contre les forces de Tsahal à Naplouse entre 2005 et 2007. Alam Al-Ra'i a notamment pris part à un attentat à la bombe contre des soldats de Tsahal opérant à Naplouse le 17 juillet 2006, au cours duquel feu le sergent Osher Damari a été tué et plusieurs autres militaires avaient été blessés.

Les investigations des services de renseignement intérieur ont également révélé que le Palestinien avait participé à des dizaines de fusillades contre les forces de Tsahal, et à la pose d'engins explosifs pouvant être actionnés à distance contre les forces de sécurité.

Un acte d'accusation contre Alam Al-Rai'i sera déposé ce jeudi par le parquet militaire.