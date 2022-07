Des caméras de sécurité vont remplacer la force de maintien de la paix sur les îles de la mer Rouge (média)

Joe Biden avait annoncé le retrait prévu de la force d'observation multinationale au début du mois

Des caméras de sécurité remplaceront la force multinationale du maintien de la paix, installée depuis 40 ans, sur deux îles saoudiennes de la mer Rouge, a rapporté jeudi Reuters.

L'agence de presse cite un responsable de l'un des pays impliqués dans le récent accord entre les États-Unis, Israël, l'Égypte et l'Arabie saoudite visant à donner aux Saoudiens un grand contrôle sur les îles.

Le président américain Joe Biden a annoncé le retrait prévu de la force d'observation multinationale au début du mois, ouvrant ainsi la voie aux Saoudiens pour qu'ils autorisent les compagnies aériennes israéliennes à survoler leur territoire en direction de l'est.

L'Arabie saoudite cherche depuis des années à obtenir la souveraineté sur les îles afin d'en faire une zone touristique. L'Égypte a accepté de les céder, mais l'approbation d'Israël était nécessaire pour que le transfert puisse s'effectuer.

Tiran, 61,5 km2, est une île à six kilomètres à l'est de la péninsule égyptienne du Sinaï, à l'entrée du golfe d'Aqaba, qui conduit à la Jordanie et Israël. Sanafir, 33 km2, est elle à 2,5 kilomètres plus à l'est.

Certains observateurs voient dans cette étape un premier pas vers la normalisation des relations entre la grande monarchie du Golfe et Israël.